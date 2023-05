Uzziņa: Kā Rīgā šovasar hidrauliskās drošības pārbaudēs atslēgs karsto ūdeni

Lai sagatavotos nākamajai apkures sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, AS "Rīgas siltums" vasarā veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes dažādās Rīgas apkaimēs. To laikā iedzīvotāji nesaņems karsto ūdeni.

Uzņēmums sagatavojis grafiku, pēc kura konkrētos datumos Rīgas apkaimēs tiks veiktas hidrauliskās pārbaudes. To laikā sagaidāmi karstā ūdens pārtraukumi.

23. maijā pārbaude tiks veikta katlu mājā Gobas ielā 33A, Bolderāja. 11. jūlijā pārbaude tiks veikta SC "Vecmīlgrāvis". Savukārt 12. jūlijā SC "Ziepniekkalns", kā arī Torņkalnā un Atgāzenē.

25. jūlijā pārbaude notiks SC "Imanta", SC "Zasulauks", Zolitūdē, Iļģuciemā, Spilvē, Dzirciemā, Dzeguškalnā, Āgenskalnā, Zasulaukā, Šampēterī, Bieriņos, Pleskodālē, Zolitūdē un Kleistos.

3. augustā pārbaudes tiks veiktas Daugavas labajā krastā, proti, Vecrīgā, Rīgas centrā, Ķengaragā, Dreiliņos, Dārzciemā, Pļavniekos, Purvciemā, Mežciemā, Teikā, Juglā, Čiekurkalnā, Sarkandaugavā, Mežaparkā, Grīziņkalnā, Brasā, Maskavas forštatē, Avotos, Rumbulā, Šķirotavā, Skanstē, Pētersalā un Andrejsalā, kā arī Zaķusalā.

Lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs (iekrāsots tehniskais ūdens), pirms hidrauliskās pārbaudes tas tiek atdzesēts zem +45 grādiem pēc Celsija. Tāpēc daļai klientu karstā ūdens temperatūra var pazemināties jau iepriekšējās dienas vakarā.

Uzņēmums brīdina, ka pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti. Siltumnesēja spiediens tajos sasniedz no 10 līdz 16 atmosfērām.

Hidrauliskās pārbaudes ir nepieciešamas, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību. Tā tiek atklāti bojājumi siltumtīklos, samazinot izskalojumu iespējamību, kā arī novērš riskus iedzīvotājiem ziemas mēnešos palikt bez apkures un karstā ūdens.

Hidrauliskās pārbaudes laikā siltumtīklu bojājuma vietā iespējama zaļganas krāsas ūdens noplūde, kas iekrāsots ar pārtikas krāsvielu un nav kaitīgs.

Redzot zaļganas krāsas ūdens noplūdes, uzņēmums lūdz nekavējoties ziņot, zvanot pa Klientu diennakts bezmaksas tālruni 80 0000 90.

Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina ar izpratni uztvert plānotās siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes.

AS "Rīgas ūdens" ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība. Tas pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, Latvijas valstij, SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" un AS "Latvenergo" (0,005%).

Uzņēmums ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS "Rīgas siltums" īpašumā.