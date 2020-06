Uzziņa: Kādas prasības turpmāk jāievēro, iebraucot Latvijā no ārzemēm

No 3. jūnija tiek paplašināts to valstu saraksts, no kurām atgriežoties 14 dienu pašizolācija nebūs jāievēro, nolēmusi valdība.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas.

Tām personām, kuras Latvijā iebraukušas līdz 3. jūnijam un atrodas 14 dienu pašizolācijā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) lūdz vērtēt valstu saslimstības rādītājus.

Ja valsts, no kuras esat iebraucis, ir rādītāju diapazonā virs 15, jāturpina pašizolācija, ja valsts rādītājs ir zem 15, piemēram, Francija, Vācija, Luksemburga, jūs varat pārtraukt pašizolāciju, skaidro SPKC.

14 dienu pašizolācija jāievēro, ja esi iebraucis no Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Portugāles, Beļģijas, Maltas, Īrijas, Spānijas , kā arī iebraucot no valstīm, kuras nav ES vai EEZ un Šveice. Tāpat, ja esi braucis tranzītā caur Zviedriju, Apvienoto Karalisti, Portugāli, Beļģiju, Maltu, Īriju, Spāniju.

14 dienu pašizolācija nav jāievēro, ja ceļo pa Lietuvu un Igauniju.

Tāpat pašizolācija nav jāievēro, atgriežoties Latvijā no SPKC mājaslapā publicētajām valstis, kurās 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 15. Šobrīd "baltajā sarakstā" atrodas Luksemburga, Nīderlande, Itālija, Dānija, Polija, Rumānija, Francija, Somija, Vācija, Čehija, Igaunija, Austrija, Bulgārija, Lietuva, Ungārija, Norvēģija, Šveice, Kipra, Grieķija, Islande, Slovākija, Horvātija, Slovēnija un Lihtenšteina.

Tāpat tas attiecas uz Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kas Latviju šķērso tranzītā.

Ar aktuālo valstu sarakstu var iepazīties SPKC mājaslapā, tas tiek atjaunots katru piektdienas pēcpusdienu.

Latvijas iedzīvotājiem SPKC nerekomendē doties ceļojumā. Ja ceļot nepieciešams, veicot darba pienākumus, lūdzam rūpīgi ievērot distancēšanos – 2m un pēc iespējas bieži mazgāt rokas.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī veikts 1561 izmeklējums personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, un infekcija apstiprināta astoņiem cilvēkiem, informēja SPKC.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionēts neviens pacients ar Covid-19, bet kopā stacionāros ārstējas 11 pacienti. No tiem astoņi pacienti ir ar vidēji smagu, bet trīs pacienti ar smagu slimības gaitu.

Savukārt no stacionāra izrakstīti kopumā 162 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Latvijā kopā veikti 112 965 izmeklējumi, saslimušas 1079 personas, 760 cilvēki izveseļojušies, un 24 cilvēki miruši.