Uzziņa: Kādu atbalstu šobrīd var saņemt elektrības un gāzes lietotāji

Līdz ar enerģijas cenu krīzi visā Eiropā ikvienam elektrības lietotājam ir strauji augušas energoresursu ikmēneša izmaksas. Tā ietvaros valdība lēmusi ieviest papildu atbalsta mehānismus, kā no valsts budžeta līdzekļiem kompensēt cenu pieaugumu apkures sezonā. AS "Latvenergo" apkopojusi informāciju par to, kādu atbalstu šobrīd var saņemt elektrības un gāzes lietotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dabasgāzei



Mājsaimniecību objektos, kur dabasgāze tiek izmantota apkurē ir noteikts vienots dabasgāzes cenas slieksnis un piemērots samazinājums maksai par dabasgāzi.



Elektroenerģijai:

kompensācija elektroenerģijai mājsaimniecību lietotājiem;

kompensācija mājokļa apkurei;

sadales sistēmas pakalpojumu izmaksu kompensācija juridiskajām personām;

atcelts OIK;

spēkā esošs atbalsts aizsargātiem lietotājiem.

Juridiskajām personām Elektroenerģijai Dabasgāzei 01.10.2022. – 30.04.2023.Kompensācija 100% apmērā visu sistēmasoperatoru sadales un pārvades izmaksām, ieskaitot PVN. Atbalstu piešķir automātiski. Neattiecas uz valsts, pašvaldību iestādēm un namu apsaimniekotājiem. 01.07.2022. – 30.04.2023.Mājsaimniecību atbalsts lietotājiem daudzdzīvokļu namos, kur līgums ar tirgotāju ir namu apsaimniekotājam. Atbalsts jāpiesaka līguma turētājam (juridiskajai personai). Ja pieteicāties iepriekšējā atbalsta periodā, nav atkārtoti jāpiesakās. 01.10.2022. – 31.03.2023.Kompensācija 50% apmērā elektroenerģijas izmaksu pieaugumam virs cenas 160 EUR/Mwh. Atbalstu piešķir automātiski. 01.11.2021. – 31.12.2022.Kā mājsaimniecībām - fiksēta maksa pirmajām 100 kWh/mēnesī – 0.16 EUR/kWh. Atbalstam jāpiesakās, ja jūsu līgumā ir objekti, kur gala patērētājs ir mājsaimniecības. 01.09.2022. – 31.12.2022.Automātiska kompensācija maksai par OIK.