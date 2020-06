Uzziņa: Mediķu ieteikumi drošām vasaras saulgriežu svinībām

Ik gadu Jāņos Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi ar ieslēgtām bākugunīm traucas pie vairākiem desmitiem līgotāju, kuri cietuši dažādos nelaimes gadījumos vai guvuši smagas traumas. NMPD un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) apkopojis vairākus ieteikumus, kā svētkos pasargāt sevi un tuviniekus no nelaimes.

Lielākā daļa negadījumu notiek, zaudējot modrību un neievērojot drošību pie ugunskuriem, griliem vai ūdens tuvumā, tāpat gadu no gada mediķiem svinību laikā nākas veikt reanimācijas pasākumus kādam, kuram, pēc aiztrīšanās ar gaļu, apstājusies sirdsdarbība un elpošana, portālu "Delfi" informēja NMPD pārstāve Arita Freimane.

SPKC speciālisti aicina svētkus svinēt ģimenes un draugu lokā savā mājā, dārzā vai citur brīvā dabā, neaizmirstot par profilakses pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Epidemioloģiskā situācija rāda, ka vīrusa izplatība ir stabilizējusies, tomēr ierobežojošo pasākumu pārtraukšanai jābūt pakāpeniskai, tāpēc SPKC iesaka sekot speciālistu ieteikumiem, lai svētku svinēšana būtu droša, norādīja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

Esi uzmanīgs uguns tuvumā

NMPD mediķi aicina būt piesardzīgiem uguns tuvumā. Pagājušā gadā, iekrītot vai lecot pāri ugunskuram, traumas un apdegumus guva 11 cilvēki, liecina NMPD apkopotā statistika.

Lai vasaru nenāktos pavadīt slimnīcā, ilgstoši ārstējot apdegumus, kas nereti atstāj rētas uz visu dzīvi, atpūšoties vai dejojot ap ugunskuru, jābūt uzmanīgam un noteikti nevajag lēkt tam pāri, ja lietots alkohols vai mugurā ir plandošs, sintētisks apģērbs, uzsver dienestā.

Tāpat ugunskura un grila tuvumā jāpieskata bērni, jo katru gadu paši mazākie gūst nopietnus apdegumus, piespiežot plaukstas pie karsta grila vai iekāpjot oglēs. Bīstami ugunskuru ir iekurināt ar benzīnu vai degšķidrumu, jo tas var uzliesmot un sekas var būt traģiskas. Piemēram, pērn šādi cieta kāds gados jauns puisis, kuru ar vairāk nekā 40% ķermeņa apdegumu smagā stāvoklī nogādāja slimnīcā, norāda Freimane.

Mazgā rokas un ievēro distanci

Ievēro roku higiēnu – rokas mazgā rūpīgi un biežāk. Personīgo higiēnu ievēro arī tad, ja svini svētkus vietā, kur ūdens pieejamība ir ierobežota. Vislabāk rokas mazgāt ar ziepēm, zem tekoša ūdens, bet, ja šādas iespējas nav, roku higiēnai var izmantot arī šim nolūkam paredzētus dezinfekcijas līdzekļus vai mitrās salvetes. Mazgājot rokas, raugies, lai to dara arī bērni, atgādina Arāja.

Speciālisti aicina arī svētkos turpināt ievērot drošu fizisko distancēšanos – vismaz divi metri un ne ilgāk par 15 minūtēm. Cilvēkus, kuri pieder kādai no riska grupām (seniori, grūtnieces, cilvēki ar hroniskām saslimšanām u.c.), SPKC aicina atturēties no publisku vietu apmeklēšanas, kā arī neuzņemt pie sevis viesus.

Esi atbildīgs – ja jūties slims, paliec mājās un informē savu ģimenes ārstu. Koplietošanas telpās ievēro piesardzības pasākumus – lieki nepieskaries priekšmetiem un virsmām, kā arī izvairies pieskarties sejai pirms neesi nomazgājis rokas, atgādina Arāja.

Mielastu baudi apdomīgi

Jāņos cilvēki ēd, dejo, dzied un smejas – visu dara vienlaicīgi. Iespējams, tieši tāpēc gadu no gada nākas glābt dzīvības vairākiem cilvēkiem, kuri aizrijušies ar gaļu. Pagājušajā gadā reanimācijas pasākumus turpat pie svinību galda pēc aizrīšanās ar gaļu mediķi veica diviem cilvēkiem, savukārt kāds vīrietis spēka gados, aizrijoties ar gaļu, diemžēl gāja bojā, jo līdzcilvēki nebija gatavi vai baidījās sniegt pirmo palīdzību, norāda Freimane.

Aizrīšanās gadījumā izšķirošas ir minūtes un pat sekundes, un jārīkojas ir ātri, lai glābtu cilvēka dzīvību. Līdz svētkiem vēl ir laiks – uzzini vairāk par to, kā palīdzēt cilvēkam, kurš ir aizrijies, ieskatoties pirmās palīdzības padomos NMPD mājaslapā, iesaka Freimane.

Nepeldies un nebrauc pie stūres reibumā

Auto stūre iereibuša cilvēka rokās vai braukšana ar velosipēdu alkohola reibumā ir riskanta spēle ar savu vai citu cilvēku likteni. Esi piesardzīgs, dodoties peldēt – neej ūdenī būdams iereibis, nelec ūdenstilpnē no augstuma ne uz galvas, ne uz kājām, nepeldies viens un nedari to arī naktī. NMPD atgādina – nespēlējies ar savu vai citu cilvēku dzīvībām un neļauj to darīt arī saviem tuviniekiem vai draugiem.

Nelieto uzturā nekvalitatīvu pārtiku

Nekvalitatīvs, ilgi stāvējis nepilnvērtīgi pagatavots vai ar nemazgātām rokām pagatavots ēdiens rada risku inficēties ar dažādu infekcijas slimību ierosinātājiem, un cilvēks var saslimt ar salmonelozi, trihinelozi, A hepatītu u.c. slimībām. Pārtikas produkti, kuru uzglabāšanai, pagatavošanai un lietošanai jāpievērš īpaša uzmanība, ir piena, gaļas un zivju izstrādājumi, kā arī olas un dažādi jau sagatavoti ēdieni (gatavie salāti un saldie ēdieni) vai pusfabrikāti.

Gatavojot gaļu (t.sk. vistas) un zivis, atceries, ka tikai kārtīgi to izcepot vai uzvārot iespējams izsargāties no saslimšanas. Pagatavoto cienastu apēd tūlīt pēc pagatavošanas. Gatavie ēdieni, piemēram, gaļas salāti ar majonēzi vai lauku torte, kas visu Jāņu nakti stāvējuši uz svētku galda, nav labākā izvēle nākamā rīta brokastīm, atgādina SPKC. Nelieto uzturā pārtikas produktus, kam slikta smarža un garša!

Precizē svinēšanas vietas adresi jau iepriekš

Vienmēr noskaidro jau iepriekš, kurp dosies – īpaši, ja dodies ciemos uz mazāk zināmu vietu vai izbrauksi pie dabas. Precīzas adreses vai orientieru nosaukšana dispečeram ir ļoti svarīga, lai mediķi nezaudētu tik vērtīgās minūtes, kas svarīgas dzīvību glābšanā, pa mežiem un laukiem maldoties, meklējot cietušo.

Par laimi, mūsdienās dzīvi atvieglo dažādas lietotnes – jau šodien lejupielādē savā telefonā lietotni eVeselībasPunkts. Ar tās palīdzību uz ārkārtas tālruni 113 var piezvanīt, un, vienlaikus ar zvanu, dispečers saņems zvanītāja atrašanās vietas koordinātes, iesaka Freimane. Tāpat savu atrašanās vietu kartē un koordinātes lietotnē redzi arī pats, un vajadzības gadījumā tās varēsi nosaukt dispečeram.

Svini svētkus atbildīgi, jo Covid-19 vēl nav beidzies

Atceries, ka pandēmija vēl nav beigusies, tāpēc NMPD aicina šogad svētkus atzīmēt īpaši atbildīgi. Jāņu nakti iesakām svinēt ģimenes un draugu lokā savā mājā, dārzā vai citur brīvā dabā, rekomendē NMPD.

Izvērtē, vai ir nepieciešams apmeklēt pasākumus, kur pulcējas liels skaits cilvēku. NMPD mudina arī ikvienu lejupielādēt un ikdienā izmantot "Apturi Covid" aplikāciju, kas palīdzētu epidemiologiem apzināt cilvēka kontaktpersonas, ja, piemēram, kāds no svētku svinētājiem izrādītos inficējies ar Covid-19, norāda Freimane.

Atceries arī par savu seksuālo veselību un drošību

No nevēlamas grūtniecības un saslimšanas ar seksuāli transmisīvajām infekcijām sevi pasargāsi, ja, ejot meklēt papardes ziedu, paņemsi līdzi prezervatīvu, atgādina SPKC.

Uzmanies no ērcēm

Ērces piesūkšanās rada risku saslimt ar ērču encefalītu, Laimas slimību un ērlihiozi. Ja ērce tomēr piesūkusies, tā jānoņem pēc iespējas ātrāk. SPKC atgādina, ka ērces visbiežāk nokļūst uz garāmejošu cilvēku apaviem vai apģērba potīšu augstumā un pēc tam lēnām pārvietojas uz augšu. Tādēļ bikšu gali jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei jābūt cieši pieguļošai, blūze jāieliek biksēs.

Ieteicams valkāt gaišas drēbes, uz kurām ērces labi saskatāmas un tās iespējams savlaicīgi notraukt. Kā arī, atpūšoties brīvā dabā, ieteicams lietot kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus – repelentus, iesaka SPKC.

Zini, kur meklēt medicīnisko palīdzību

NMPD atgādina, ka ārkārtas tālrunis 113 ir izmantojams tikai dzīvībai kritiskās situācijās. Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma brīžos mediķu padomu var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas brīvdienās un svētkos strādā visu diennakti, uzver Freimane.

Tāpat dažādās vienkāršās veselības situācijās var vērsties pie dežūrārsta vai, piemēram, nelielu apdegumu, lūzumu, izmežģījumu gadījumos, medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem svētkos sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.