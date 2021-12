Vāc parakstus ikviena pilsoņa tiesībām dokumentos norādīt tautību 'latvietis'

Iedzīvotāju iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" tiek vākti paraksti par grozījumiem Pilsonības un Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumos, lai paredzētu tiesības jebkuram Latvijas pilsonim, kad tiek veikta pases vai identifikācijas kartes maiņa, bez jebkādiem papildu kritērijiem norādīt sev tautību "latvietis".

Iniciatīvu sagatavojis Vilmārs Vītoliņš, kurš uzskata, ka latviešu tautība atrodas riska priekšā ar laiku izzust, un šā brīža tiesiskais ietvars to veicina.

"Pilsoņi, kuri identitātes ziņā faktiski jau ir kļuvuši par daļu no latviešu tautas, bet kuru saknes šajā zemē ir salīdzinoši jaunas, no valsts puses tiek nevajadzīgi norobežoti no latviešu tautības pieņemšanas," pieteikumā pauž Vītoliņš, sakot, ka šāda kārtība nav godīga.

Viņaprāt, no vienas puses valsts politika cenšas "latviskot visu sabiedrību", no otras puses - tā "tur durvis slēgtas".

Parakstu vākšanas iniciators uzskata, ka nevienu nav jāspiež sevi saukt par latvieti, bet jebkuram Latvijas pilsonim vismaz vajadzētu dot tādu iespēju. "Noslēgta tauta izmirs, savukārt atvērta tauta augs cauri gadsimtiem," uzskata Vītoliņš.

Viņš rosina noteikt, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde automātiski var veikt labojumus personas datu reģistrā, kad pilsonis ir izteicis vēlmi norādīt sev latviešu tautību. Alternatīvs risinājums esot tautības kategorijas izņemšana no personu apliecinošiem dokumentiem, atstājot tikai pilsonību.

Iniciatīvas autors uzskata, ka, īstenojot šo iniciatīvu, sabiedrība vienlaikus iegūs indivīdam taisnīgāku sistēmu un veicinās latviešu tautas saglabāšanos.

Iegūstot 10 000 parakstu, šī iniciatīva tiks iesniegta izvērtēšanai parlamentā.