Vāc parakstus šaursliežu tramvaja ieviešanai starp Baložiem un Ziepniekkalnu

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par šaursliežu tramvaja ieviešanu starp Baložiem un Ziepniekkalnu.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Dāvis Bušs, un iniciatīvu plānots iesniegt Ķekavas novada domē un Rīgas domē.

Bušs skaidroja, ka Baloži ir trīs kilometru attālumā no Ziepniekkalna, bet tuvākie ceļi ir gandrīz 10 kilometrus gari, jo ved apkārt Medema purvam. Cauri purvam, pa īsāko ceļu ir saglabājies uzbērums no šaursliežu dzelzceļa, kas eksistēja no 1948. līdz 1953. gadam un pa kuru no kūdras fabrikas "Baloži" uz Rīgu tika vesta kurināmā kūdra.

Šo ceļu jau tagad izmanto kājāmgājēji, velosipēdisti un citi braucēji gan atpūtas nolūkos, gan arī lai nokļūtu no Baložiem uz Ziepniekkalnu. Bušs uzsvēra, ka Baložu pusē daļa no dzelzceļa vēl joprojām ir saglabājusies, to uztur entuziasti un organizē kūdras bānīša ekskursiju braucienus uz purvu.

Ar šo iniciatīvu tās autori vēlas apkopot sabiedrības atbalstu idejai par šaursliežu tramvaja maršruta Baloži-Ziepniekkalns izveidi, lai vērstu Rīgas un Ķekavas novada pašvaldības uzmanību uz to.

Buša ieskatā tramvaja savienojums Baloži-Ziepniekkalns nodrošinātu sabiedriskā transporta funkciju, lai Baložu pilsētas iedzīvotāji varētu nokļūt uz Rīgu un pretēji. Ziepniekkalnā tiktu nodrošināta iespēja pārsēsties uz Rīgas Satiksmes sabiedrisko transportu, ar kuru iespējams nokļūt uz daudzām Rīgas apkaimēm.

"Tieši šaursliežu tramvaja sistēma ļauj izmantot mazākus un vieglākus tramvajus, vieglāku sliežu ceļu (kas izmaksātu lētāk), un būtu iespējams izmantot esošo zemes uzbērumu cauri purvam, neveicot pilnu uzbēruma rekonstrukciju un izvairoties no būtiskām investīciju izmaksām," pausts iniciatīvas pieteikumā.