Vadlīnijas sāls mazināšanai uz Rīgas ietvēm būs jāievēro pašvaldības iestādēm

Ar mērķi mazināt sāls kā pretslīdes materiāla izmantošanu uz Rīgas ietvēm, Rīgas domes deputāti jau otro nedēļu strādā pie vadlīniju izstrādes, kam būtu rekomendējošs raksturs. Plānots, ka tās būtu saistošas Rīgas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, bet māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem to ievērošana būtu balstīta brīvprātības principā.

Gala lēmums vēl tiks pieņemts nākošajā kopīgajā Rīgas domes Mājokļu un vides un Satiksmes un transportu lietu komiteju sēdē. Deputāti trešdien lēma izdarīt izmaiņas sākotnējā dokumenta tekstā un virzīt to vēlreiz caurlūkošanai Mājokļu un vides departamentā.

Vairāki deputāti norādīja, ka sākotnēji izstrādātajās vadlīnijās daži no punktiem pārklājas ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, līdz ar to no sākotnējās dokumenta versijas tie tika svītroti.

Vadlīniju projekts nosaka, ka sāls kā pretslīdes materiāls netiek aizliegts. To būs ļauts lietot gadījumos, ja uz ietves veidojas melnais ledus, citos gadījumos apsaimniekotājam būs aicinājums lietot citus pretslīdes materiālus, piemēram, smilti, dolomīta šķembas un citus, kas, apstākļiem uzlabojoties, tiktu satīrīti, neveicinot piesārņotas ietves. Vadlīniju mērķis ir strādāt pie izpratnes, nevis sodīšanas, norādīja deputāti.

Veterinārārste Jevgēnija Ostroga uzsvēra, ka sāls uz ietvēm rada ne tikai redzamus bojājumus – apdegušas mājdzīvnieku ķepas, bet arī neredzamos – ja suns pēc pastaigas pats ar mēli laiza savas ķepas, sāls nonāk dzīvnieka organismā un izraisa arī tādas problēmas kā gremošanas trakta gļotādas apdegumus un citas problēmas. Citu materiālu kaisīšanā uz ietvēm kaitējums dzīvniekiem būtu mazāks, jo citiem materiāliem ir mazāka toksikācijas pakāpe.

Jau vēstīts, ka vadlīnijas paredz, ka turpmāk būs jānodrošina, ka ietves no sākuma tiek attīrītas mehāniski un tikai tad, ja nepieciešams, tiek pielietoti dabai draudzīgi pretslīdes materiāli, piemēram, smilts vai šķembas, nevis sāls.

Vadlīnijās noteikts, ka sāli var lietot tikai gadījumos, ja uz ietves veidojas melnais ledus, un tādā gadījumā to labāk lietot kā sāls un smilts maisījumu, samazinot nepieciešamo sāls daudzumu.

Tāpat tiek aizliegts notīrīto sniegu un ledu novietot pret māju sienām, savukārt pēc ziemas sezonas beigām veikt apstādījumu laistīšanu, lai samazinātu sāls koncentrāciju apdobju augsnē.

Mēģinājumi ierobežot sāls kaisīšanu ielās ir bijuši arī iepriekšējā domes sasaukumā, kad tika noteiktas sešas ielas, kurās nekaisīs sāli, bet tikai veiks sniega attīrīšanu.

Eksperiments nākamajā ziemā gan netika turpināts.