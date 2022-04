Vai 'Apturēt Covid' ar lietotni izdodas; SPKC maina algoritmus

Kopš pandēmijas sākuma Latvijā ar Covid-19 inficējušies gandrīz 800 000 cilvēku. Saslimstības "pīķī" dienā fiksēti vairāk nekā 10 000 gadījumu, tomēr "Apturi Covid" lietotnē kopš tās izveides sākuma par savu inficēšanos ar lipīgo vīrusu pavisam noziņojuši aptuveni 7500 saslimušie. Vai un kā sevi attaisnojusi lietotne, kas sākumā tika nosaukta teju par "Latvijas Nokia" un ko tika ieteikts lejupielādēt savā telefonā katram, pētīja portāls "Delfi".

Kontaktu fiksēšanas lietotne "ApturiCovid" arī tika izstrādāta, brīvprātīgajiem sakopojot spēkus. Tā sāka darboties 2020. gada maija izskaņā – pagājuši jau teju divi gadi, kopš Latvijā cilvēki pazīstami ar šo lietotni. Kopš valsts to pārņēmusi. lietotnes uzturēšanai gadā no valsts budžeta esot atvēlēti aptuveni 8000 eiro, 2021. gada septembrī "ReTV" bija izteikusies Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Tolaik tika ziņots, ka "ApturiCovid" ir pirmā lietotne pasaulē, kas bāzēta divu tehnoloģiju gigantu "Google" un "Apple" jaunākajā tā brīža rīkā, kas tika radīta tieši Covid-19 kontaktu izsekošanai. Lepnumu, prieku un ieteikumus to lietot pauda arī virkne Latvijas amatpersonu, sakot, ka šī lietotne palīdzēs valstī Covid-19 pandēmijas izplatību ierobežot. Saukļi par nepieciešamību katram tādu instalēt savā telefonā tolaik skanēja teju katrā lielveikalā vai citā sabiedriskā vietā.

Šī sadarbība paredzēja arī ļoti būtiskus noteikumus saistība ar personas datu drošību. Nedaudz vēlāk gan vienas no lietotnes izstrādātājiem – kompānijas LMT – viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis ReTV" visnotaļ kritiski izteicās par sadarbību ar valsti. "Mēs vinnējām ar ātrumu, izdarījām to bez maksas, ko ne pārāk bieži darīt gribētu. Tas bija dārgs vingrinājums, bet tā galvenā mācība, ka valsts nemāk pieņemt dāvanas. Nevar neko dāvināt, jo valsts tā nestrādā. Ja kaut kur pretim nav bijis šis te sāpīgais process ar budžeta mocīšanu un atbildīgo definēšanu, tad valstij ir neiespējami pieņemt palīdzību, kas arī ir šis gadījums," viņš teica.

Ja izmantos 20% Latvijas iedzīvotāju – atbalsts būs nozīmīgs

Arī šobrīd lietotnes mājaslapā joprojām vēstīts, ka, saskaņā ar epidemiologu un zinātnieku aplēsēm, pat ja tikai 20% Latvijas iedzīvotāju izmantos "ApturiCovid", tas jau būtu nozīmīgs atbalsts riska identificēšanai un turpmākai infekcijas ierobežošanai sabiedrībā. Jo vairāk iedzīvotāju to izmantos, jo lielāks būs tās efekts.

Kā portālam "Delfi" saka Arāja, kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā un "ApturiCovid" izveides tā ir lejupielādēta 467 843 reižu. Tas gan nenozīmē, ka vairāk nekā 400 000 Latvijas iedzīvotāju to arī izmanto – katram ir izvēle, vai norādīt tālruņa numuru saziņai ar SPKC, kā arī – vai ieslēgt kontaktu fiksēšanu.

Tiesa, uzskaitītas ir lejupielādes, nevis cilvēku skaits, kas tās veicis – ja kāds izdzēsis un atkārtoti lejupielādējis lietotni, tas summējas pie statistikas. Tomēr kopš pandēmijas sākuma kodi ir ģenerēti teju 7500 reižu. Tas nozīmē, ka gandrīz 7500 Covid-19 inficētie ir ievadījuši lietotnē kodu, kas viņa kontaktpersonām paziņo par saskarsmi ar inficēto.

Tāpat lietotni var izmantot, nenorādot saziņu SPKC. Tādā gadījumā cilvēki var saņemt ziņu no "Apturi Covid," ka ir bijuši kontaktā ar inficēto. Līdz ar to SPKC nav pieejama statistika par to, cik cilvēku šādu brīdinājumu ir saņēmuši.

Balstīta pašiniciatīvā

Portāls "Delfi" aptaujāja vairākus cilvēkus, kas ar Covid-19 inficējušies infekcijas uzliesmojuma laikā, un kuru telefonos ir "ApturiCovid" lietotne ar aktīvu kontaktu fiksēšanu.

Secināms, ka SPKC ierobežoto resursu dēļ "ApturiCovid" darbojas teju pēc pašiniciatīvas principa – ne vienmēr lietotnē ievadāmais kods "atnāk", un ja nav – šis kods jālūdz cilvēkam pašam.

SPKC epidemioloģe Viktorija Černiševa gan portālam "rus.delfi.lv" izteikusies, ka Latvijā "ApturiCovid" uz to liktās cerības ir attaisnojusi, jo katru nedēļu tiek novērots lejupielāžu skaita palielinājums, kas nozīmē, ka lietotne cilvēkiem ir noderīga.

Lietotne tikusi atjaunināta šī mācību gada sākumā, kad studenti un skolēni devušies uz mācībām. Viņa uzsvērusi, ka tieši pašu iedzīvotāju iesaiste esot ļoti būtiska.

Jauka iecere, bet iznākums – bezjēdzīgs

Savukārt atsevišķiem "ApturiCovid" lietotājiem ir pretēja pieredze tai, ko ieskicē SPKC. "Ar Covid-19 esmu slimojis divas reizes – 2020. gada rudenī un 2022. gada sākumā, savukārt aplikācija "ApturiCovid" man telefonā ir no pirmās dienas, kad tā bija pieejama. Nezinu, kādas ir citu cilvēku pieredzes, taču savā gadījumā to vērtēju kā pilnīgi bezjēdzīgu pasākumu, kam ir jauka iecere, taču praktiska jēga ir tālu no jebkādas loģikas," portālam "Delfi" saka cilvēks, kurš vēlas palikt anonīms.

Viņš stāsta, ka pirmajā slimošanas reizē Covid-19 simptomi parādījušies piektdienā, ātrākais testa pieraksts bija pirmdienā.

"Pozitīvu rezultātu saņēmu otrdienā, savukārt no SPKC ar mani sazinājās trešdienas rītā. Vēl dienu vēlāk man atsūtīja aplikācijā ievadāmo kodu, kas nozīmēja, ka mana dzīvesbiedre, līdz ar ko, pieņemu, arī citas kontaktpersonas, paziņojumu saņēma simbolisku nedēļu pēc slimības sākuma".