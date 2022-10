Vai prognozes ministrijas ieliek drošās rokās? Politiķi par amatiem neizsakās

Publiski izskanējušais amatu sadalījuma skelets bijis pārsteigums dažiem jaunajā koalīcijā esošo partiju politiķiem. Pat tādiem, kuri ieskicētajā skeletā ir "kauls". "Delfi" uzrunātie tautas kalpi vienojušies kopīgā dziesmā par to, ka no amatu sadalījuma publiskas apspriešanas joprojām stingri izvairās. Izskan vien gatavība strādāt postenī, kuru piešķirs. Atklātāki vērtējumā par to, vai ministrija būtu drošās rokās, ja piepildītos izskanējušās prognozes, ir pašu nozaru pārstāvji. Šie skatījumi ir spektrā no vieglām raizēm līdz visnotaļ cerīgam skatījumam par nākotnes sadarbību.

AM priekšā darbs ar "sparīgu reformu"

Pēc publiski izskanējušās informācijas, par aizsardzības ministru varētu kļūt Raimonds Bergmanis (AS), kurš šajā amatā bija no 2015. līdz 2019. gadam. Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves kapteinis un militārā bloga "Varabungas" autors Mārtiņš Vērdiņš viņa paveikto atminas ar "visaptverošas valsts aizsardzības jēdzienu un tā saucamo valsts aizsardzības mācību". Taču, pēc Vērdiņa domām, tas novērsa uzmanību no galvenā uzdevuma – NBS kaujas spēku palielināšanas.

"Fakts ir tāds, ka pašgājēju haubices pašas par sevi nešauj," viņš nosaka. Vērdiņš, vaicāts, vai tad, ja Bergmanis kļūtu par aizsardzības ministru, tā būtu drošās rokās, atbild: "Drīzāk esmu neitrāli vai pat negatīvi [noskaņots], jo NBS