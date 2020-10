Vai slimnīcas gatavas Covid-19 slimnieku pieplūdumam. Video tiešraide

Saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā, pirmdien, 26. oktobrī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē par epidemioloģisko situāciju valstī. Portāls "Delfi" piedāvā preses konferencei sekot līdzi tiešraidē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz mediju jautājumiem atbildes sniedz SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Tāpat paredzēts informēt par Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) pirmdien lemto saistībā ar slimnīcu gatavošanos lielākam Covid-19 stacionēto pacientu pieaugumam, informē Veselības ministrijā (VM). Piedalīsies VOMK priekšsēdētāja, VM valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 2237 Covid-19 testi, reģistrēti 79 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī četri nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Divi no mirušajiem bijuši vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl divi vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,5%.

Latvijā kopā saslimušas 4757 personas un 1357 izveseļojušās.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 60 ar Covid-19 inficētie.

Aizvadītajā diennaktī stacionēti 23 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Kopā stacionāros Latvijā ārstējas 165 Covid-19 pacienti, 158 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet septiņi – ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāriem izrakstīti 325 pacienti.