Vaidere: Metsolas ievēlēšana prezidentes amatā sola pozitīvas pārmaiņas EP darbā

Ar Maltas Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Robertas Metsolas ievēlēšanu EP prezidentes amatā sagaidāmas pozitīvas pārmaiņas EP darbā, uzskata EP deputāte Inese Vaidere (JV), kura EP pārstāv vienu politisko grupu ar jauno prezidenti.

Kā informēja Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks Ģirts Salmgriezis, Metsola, kura pārstāv centriski labējo ETP un līdz šim bija EP priekšsēdētāja pirmā vietniece, pirmajā balsojuma kārtā saņēma 458 balsis no 616. EP deputāte Vaidere, Metsolas frakcijas biedre un kolēģe, ir pārliecināta, ka Parlaments ir izdarījis pareizo izvēli.

"Esmu gandarīta, ka par EP prezidenti esam ievēlējuši Metsolas. Viņai piemīt tās īpašības, ko sagaidu no EP prezidenta – enerģija, izlēmība un harizma. Turklāt teju deviņos gados, kopš strādājam plecu pie pleca EP un ETP grupā, esmu Robertu iepazinusi kā ļoti pārliecinātu, organizētu un mērķtiecīgu cilvēku, kas spēj apvienot ilgās darba stundas EP ar četru bērnu audzināšanu. Vairākkārt esam tikušās personīgi un pārrunājušas arī Latvijai svarīgus jautājumus, turklāt, kas nav mazsvarīgi, viņa man ir pierādījusi, ka savus solījumus tur," pauda Vaidere.

Latvijas pārstāve sagaida, ka līdz ar Metsolas stāšanos šajā augstajā amatā notiks vairākas pozitīvas pārmaiņas. Vaidere atzīmēja, ka jaunajai EP prezidentei ir skaidri mērķi – viņa ir apņēmusies strādāt pie tā, lai proeiropeiskie EP politiskie spēki kļūtu vienotāki.

Vaidere pauda uzskatu, ka EP prezidentei ir labas izredzes to panākt, jo viņa līdzšinējā darbā ir pierādījusi, ka spēj rast saprātīgus kompromisus starp dažādiem politiskajiem uzskatiem. Latvijas EP deputātes ieskatā, tas būs ārkārtīgi svarīgi, lai EP varētu vienoties par daudziem nozīmīgiem, bet arī strīdīgiem likumiem, kas EP jāpieņem nākamajos divarpus gados, tai skaitā - Eiropas zaļā kursa ieviešanai, veselības aprūpes stiprināšanai un digitālās sfēras regulēšanai. Tāpat Metsola vēlas veicināt EP atpazīstamību iedzīvotāju vidū, kā arī sieviešu iesaisti politikā un līderībā, kas, pēc Vaideres domām, ir ļoti pozitīvi mērķi.

Vaidere norādīja arī uz to, ka Metsola labi izprot Latvijas problēmas, jo pati pārstāv tā saukto "mazo un jauno" dalībvalsti. Malta ar vien pusmiljonu iedzīvotāju Eiropas Savienībai (ES) pievienojās 2004.gadā, tāpat kā Latvija. Deputāte akcentēja arī to, ka mūsu reģions jaunajai EP prezidentei nepavisam nav svešs, jo viņas vīrs nāk no Somijas.

Metsola EP prezidentes amatu ieņems divarpus gadus, līdz nākamajām EP vēlēšanām 2024.gadā. Viņa ir jaunākā līdz šim ievēlētā EP prezidente, turklāt tas noticis tieši viņas 43.dzimšanas dienā, un ir pirmā sieviete šajā amatā pēdējo 20 gadu laikā. Savu karjeru viņa uzsāka Maltas Nacionālistu partijas jauniešu organizācijā, pēc tam kā juriste ir strādājusi Maltas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES un ES Ārējās darbības dienestā, līdz 2013.gadā kļuva par EP deputāti.