Vairāk jauniešu ar atkarības riskiem vēršas pēc palīdzības

Arvien biežāk jaunieši ar atkarības riskiem vēršas pēc palīdzības Pusaudžu resursu centrā (PRC), informēja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai jaunieši ar atkarību risku savlaicīgi varētu saņemt uz pierādījumiem balstītu un profesionālu palīdzību, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar nozares speciālistiem 2018. gadā izveidoja PRC. Pateicoties Labklājības ministrijas (LM) atbalstam un finansējumam, ar katru gadu PRC palīdzību var saņemt arvien vairāk jauniešu, kuri saskaras ar vielu vai procesu pārmērīgu lietošanu.

Aizpērn programmas laikā palīdzību saņēma 58 jaunieši, bet 2019. gadā programmā tika uzņemti jau 217 pusaudži, no kuriem 30 jaunieši atbalstu saņēma pirmajā PRC reģionālajā filiālē Liepājā.

Šogad ir vērojams vēl lielāks pieprasījums pēc PRC sniegtā pakalpojuma, jo līdz 1. septembrim palīdzību PRC bija saņēmuši jau 206 pusaudži –146 Rīgā un 60 Liepājā, savukārt gaidīšanas rindā šogad augustā bija pat vairāk nekā 100 jaunieši.

Arvien biežāk pēc palīdzības PRC vēršas paši pusaudži, un, jo īpaši to varēja novērot pēc Covid-19 pandēmijas atceltajiem ierobežojumiem, kad PRC saņēma vislielāko palīdzības lūgumu skaitu – 36 jaunieši paši sazinājās ar PRC, lai varētu saņemt speciālistu palīdzību.

PRC centrā pakalpojums ir apzināti veidots, lai veicinātu tā pieejamību, jo ir svarīgi pusaudzim atbalstu sniegt savlaicīgi un tādā formātā, kas iedrošina vērsties pēc palīdzības.

Dambiņa skaidro, ka pakalpojuma pieejamību veicina tas, ka, pateicoties LM finansējumam, šis pakalpojums ir bez maksas. "Tas ir ļoti svarīgi, jo speciālista konsultācijas, it īpaši, ja tās nepieciešams saņemt ilgākā laika periodā, daudzi, pat ļoti atbalstoši vecāki, nevar finansiāli atļauties," atzīmēja fonda vadītāja.

Tāpat pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams ārsta vai kāda dienesta nosūtījums, ikviens pusaudzis vai viņa vecāks var vērsties centrā pēc palīdzības brīdī, kad problēma ir aktuāla. "Šī pieejamība, nepieciešamība pēc šāda veida atbalsta un šobrīd arī labās atsauksmes par mūsu darbu, kā rezultātā vecāki un arī paši pusaudži mūs rekomendē saviem draugiem un paziņām, rada ļoti lielu pieprasījumu," stāstīja Dambiņa.

Septembrī vien centrs ir saņēmis 115 palīdzības pieteikumus. Pēc Dambiņas paustā, rudenī un ziemā ierasti strauji pieaug nepieciešamība pēc speciālistu atbalsta.

PRC komandā strādā 22 speciālisti – psihologi, mentori, sociālie darbinieki, uztura speciālists, dažādu specialitāšu psihoterapeiti, bērnu psihiatri, pusaudžu narkologs, fizioterapeits, sporta treneri un grupu vadītāji.

No šī gada sākuma PRC speciālisti ir snieguši 1831 konsultācijas, un šajā laika periodā ir saņemti 724 e-pasti, zvani, īsziņas, kā arī ziņas sociālajā tīklā "Facebook" un lietotnē "Whatsapp".

Daudzi lūgumi ir saņemti no pilsētām, kur šobrīd nav pieejams PRC pakalpojums, visbiežāk no Ķekavas novada, Siguldas, Jūrmalas, Mārupes novada, Jelgavas, Cēsīm, Ogres, Olaines, Salaspils un Ikšķiles. Lūgumi pēc palīdzības ir saņemti arī no jauniešiem, Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, piemēram, Islandē, Francijā, Norvēģijā, arī Marokā un Malaizijā.

Apzinoties lielo pieprasījumu pēc palīdzības, PRC šobrīd tiek attīstīti jauni pakalpojumi - gan pusaudžu grupas, kas sevi ir apliecinājušas kā efektīvas darbā ar jauniešiem, kuriem ir atkarību riski, gan arī veidojot jaunas programmas, kā piemēram, pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem, ar Autiskā spektra traucējumiem, kā arī jauniešiem, kuri tiek uzņemti audžuģimenēs.

Lai vērstos pēc palīdzības, ar Pusaudžu resursu centru var sazināties pa tālruni + 371 29164747 vai pa e-pastu "info@pusaudzim.lv", atgādina fonda vadītāja.