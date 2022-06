Vairāk nekā 80 valsts ceļu posmos turpinās būvdarbi

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās vairāk nekā 80 posmos, un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā, šķērsojot būvdarbu vietu, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Visvairāk būvdarbu posmu ir uz reģionālajiem ceļiem, daudzos posmos satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību.

"Aicinām reversās kustības posmos neiebraukt pie sarkanā signāla, ievērot visus ierobežojumus un iekļauties satiksmes plūsmā atļautajā ātrumā, lai neradītu sastrēgumus, bīstamas situācijas uz ceļa unvēl vairāk neapgrūtinātu pārvietošanos," aicina LVC.

Tāpat LVC atgādina, ka būvdarbu posmā uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam būvdarbu dēļ turpinās plaši satiksmes ierobežojumi, tāpēc ieteicams izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9).

Četru būvdarbu posmu šķērsošanai ceļā būs nepieciešama stunda vai vairāk: pa autoceļu Rīga-Ērgļi (P4) no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem ceļā vajadzēs stundu un 40 minūtes, šo posmu ieteicams apbraukt pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile(P10) un Ulbroka-Ogre (P5); pusotra stunda jābrauc no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butnāri–Saldus–Ezere (P105), bet ar stundu jārēķinās Smiltene-Gulbene (P27)posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei un Limbaži-Salacgrīva (P12) posmā no Korģenes līdz Vecsalacai, norāda LVC.