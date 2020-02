Vairākas pašvaldības pauž vēlmi pievienoties Valmieras, nevis Valkas novadam

Iebilstot pret likumprojektā vai tā priekšlikumos paredzētajiem scenārijiem, vairāku pašvaldību pārstāvji šodien Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) komisijā pauda vēlmi pievienoties jaunveidojamajam Valmieras, nevis Valkas novadam.

Beverīnas novada pārstāvis atgādināja par nedaudz vairāk nekā 600 savāktiem parakstiem pret Trikātas pagasta atdalīšanu no novada, lai to iekļautu jaunveidojamajā Valkas novadā. Beverīnas novada pārstāvis akcentēja, ka ideja nodalīt Trikātas pagastu, lai to iekļautu Valkas novadā "izskatās pēc aneksijas".

Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs pauda, ka, ja ATR tiek īstenota, attiecībā uz Naukšēnu novadu tā ir jāveic tikai Valmieras virzienā, kā arī, ieviešot reģionālās pārvaldības otro līmeni. Viņš norādīja, ka ar Valmieru ir izveidojusies sadarbība, piemēram, Būvvaldes, Izglītības pārvaldes darbībā un civilās aizsardzības jomā. Naukšēnu novadu VARAM piedāvājums paredz iekļaut Valkas novadā, savukārt Jaunās konservatīvās partijas un deputāta Romana Naudiņa (VL-TB/LNNK) priekšlikums paredz to pievienot Valmieras novadam.

Rūjienas novada priekšsēdētājs Guntis Gladkins (Vidzemes partija) pauda, ka ir par saprātīgu reformu, bet pašlaik viņu apbēdinot nepieciešamība taisnoties par neloģisko Rūjienas novada "piezīmēšanu" Valkas novadam, lai gan visi fakti liecinot par novada saikni ar Valmieru.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) pauda, ka ATR vajadzēja būt iepriekšējās reformas kļūdu labojumam. Viņš arī akcentēja, ka baumas par Valkas bankrotu vai nespēju pārvaldīt teritoriju nav nekādā veidā pamatotas, arī 2020.gadam ir izveidots attīstības budžets.

Krauklis no vienas puses norādīja, ka Valkai un Valgai vajadzētu piešķirt īpašu statusu, bet šis modelis, viņaprāt, tomēr nav iespējams, jo tas nozīmētu, ka Latvijai un Igaunijai būtu jāmaina likumi un jāizveido īpašs pārvaldības mehānisms. Pie abu valstu politiskās sadrumstalotības un politikās gribas trūkuma ministrijās, šāds modelis nav iespējams, pauda politiķis.

Krauklis norādīja, ka vēlētas otrā līmeņa pašvaldības nav nepieciešams, bet pareizs ir virziens uz plānošanas reģiona stiprināšanu.

No Strenču novada pārstāvja izrietēja, ka novads atbalsta iekļaušanos jaunveidojamajā Valmieras novadā, nevis Valkas novadā, kā paredz VARAM piedāvātais regulējums. Viņš atsaucās uz Strenču novada attīstības plānu, kas jau pirms ATR plāna paredzēja sadarbības padziļināšanu ar Valmieru. Viņš aicināja domāt par iecerēm, lai arī finansiāli palīdzētu Valkai kā vājākam attīstības centram.

Tāpat Strenču novada pārstāvis aicināja attiecībā uz viņa pārstāvēto pašvaldību rīkoties līdzīgi, kā paredz deputātu priekšlikums par Rūjienas pilsētas un Naukšēnu novada iekļaušanu jaunveidojamajā Valmieras novadā.

Kā ziņots, 119 vietējo pašvaldību vietā plānots izveidot 39 pašvaldības.