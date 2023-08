Vairākās Rīgas domes komitejās mainās deputātu skaits; paliek divi vicemēri

Trešdien Rīgas dome pieņēma grozījumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikumā, kas paredz deputātu skaita izmaiņas komitejās.

Sākotnēji tika plānotas niecīgākas pārmaiņas, bet pēc "Jaunās vienotības" Rīgas domes frakcijas vadītāja Olafa Pulka priekšlikuma, izmaiņas ir krasākas.

Mājokļu un vides komitejā deputātu skaits palielināts no 14 deputātiem līdz 17 deputātiem, Sociālo jautājumu komitejā deputātu skaits no 14 deputātiem palielināts līdz 15 deputātiem, bet Pilsētas īpašuma komitejā deputātu skaits no 14 palielināts līdz 15 deputātiem.

Finanšu un administrācijas lietu komitejā deputātu skaits tiks samazināts no 16 līdz 14 deputātiem, Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputātu skaits no 16 deputātiem samazināts līdz 14 deputātiem, bet Pilsētas attīstības komitejā deputātu skaits no 16 deputātiem samazināts līdz 15 deputātiem.

Satiksmes un transporta lietu komitejā deputātu skaits nemainīsies un tajā darbosies 17 deputāti, kā arī Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā deputātu skaits nemainīsies un tajā darbosies 13 deputāti.

Jaunā Rīgas domes koalīcija nolēmusi mainīt deputātu skaitu komitejās, tādējādi, visticamāk, nodrošinot jaunās koalīcijas vairākumu lēmumu pieņemšanā.

"Progresīvie" neapmierināti

Bijušie Rīgas domes koalīcijas partneri no frakcijas "Progresīvie" trešdien domes sēdē kritizēja Rīgas domes Centrālās administrācijas vadīšanas uzticēšanu izpilddirektora vietniekam.

Rīgas domes šodien pieņēma grozījumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikumā, kas paredz, ka Rīgas pilsētas izpilddirektoram ir vietnieks, kurš ir pašvaldības Centrālās administrācijas vadītājs.

Izpilddirektora vietnieks pilda arī citus pienākumus, kurus ar rīkojumu uzdod Rīgas pilsētas izpilddirektors.

Kādreizējie koalīcijas partneri no frakcijas "Progresīvie" vairākkārt uzdeva jautājumus, kādēļ nolemts Centrālās administrācijas vadību uzticēt izpilddirektora vietniekam. Iepriekš ticis lemts, ka Centrālajai administrācijai būs vadītājs, kuru izraudzīsies konkursā.

Turklāt šāds konkurss ticis sarīkots un tajā četrās kārtās vērtēti labākie pretendenti.

"Progresīvie" uzsvēra, ka šāda rīcība neesot godīga pret konkursa dalībniekiem, jo viņi ir piedalījušies konkursā uz amatu, kas tiek nodots izpilddirektora vietniekam.

Daudz jautājumu izskanēja arī par to, kā tiks izraudzīts izpilddirektora vietnieks. Domes sēdē tika skaidrots, ka arī uz izpilddirektora vietnieka amatu būtu jārīko konkurss.

Divi vicemēri

Tāpat trešdien Rīgas domes pieņēma grozījumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikumā, kas paredz likvidēt vienu vicemēra amatu.

Līdz šim Rīgas domē bija trīs domes priekšsēdētāja vietnieki.

Izveidojot jaunu koalīciju un vienam no vicemēriem Vilnim Ķirsim (JV) tiekot ievēlētam par domes priekšsēdētāju, jaunā koalīcija vienojās vienu vicemēra amatu likvidēt.

Rīgas pašvaldības nolikums paredz, ka viens domes priekšsēdētāja vietnieks atbild par īpašumu pārvaldību un sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām, bet otrs - par drošības, pretkorupcijas un atklātības jautājumiem.

Nolikums arī paredz, ka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieki aizvieto Rīgas domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā. Rīgas mēru vispirms aizvieto vicemērs, kurš atbild par īpašumu pārvaldību un sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām. Ja šis vietnieks ir kavēts aizvietot Rīgas domes priekšsēdētāju, tad to veic otrs vicemērs.

Pašlaik Rīgas mēram Ķirsim ir divi vietnieki - Edvards Ratnieks (NA/LRA), kurš atbild par īpašumiem un sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām, un Linda Ozola ("Kods Rīgai"), kas atbild par drošību un kārtību.

Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības nolikumā Rīgas mēru vispirms aizvietos Ratnieks, bet viņa prombūtnē - Ozola.