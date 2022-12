Vairākās Sarkandaugavas pārvada apkārtnes ielās noņemti satiksmes ierobežojumi

Līdz ar Sarkandaugavas pārvada būvdarbu noslēgšanu jau no ceturtdienas vairākās pārvada apkārtnes ielās ir noņemti satiksmes ierobežojumi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Pārvada atvēršana satiksmei plānota pēc tam, kad tiks pabeigts objekta nodošanas ekspluatācijā process, ko šobrīd vēl nevarot precīzi prognozēt.

Tomēr satiksmes ierobežojumi tiek noņemti līdz ar ceturtdienu. Līdz ar to transportlīdzekļu satiksmei ir atvērta Sliežu iela, posmā no ēkas Sliežu ielā 35 līdz Tvaika ielai. Tāpat satiksmes ierobežojumi ir atcelti Viestura prospekta posmā no ēkas Viestura prospektā 75 līdz Lēdurgas ielai.

Šobrīd gan pats pārvads satiksmei ir slēgts, jo tas vēl atrodas būvnieka pārvaldībā. Pēc pārvada ekspluatācijā nodošanas procesa beigām, tas tiks atvērts satiksmei.

Jau ziņots, ka Sarkandaugavas pārvada izbūves mērķis ir sakārtot ielu tīklu šajā apkārtnē, kas uzņem galveno tranzīta plūsmu maršrutā no Brīvības ielas līdz Viestura prospektam uz Rīgas ostu.

Tāpat pārvada izbūve paredz gājēju un velobraucēju pārvietošanās uzlabojumus – Viestura prospekta posmā no Meža prospekta līdz dzelzceļa stacijai "Mangaļi" tiks izveidots veloceļš.

Pārvada "Rīga–Skulte" izbūvi Sarkandaugavā veic pilnsabiedrība "Personu apvienība "OTC"", kurā ir apvienojušies trīs būvnieki: SIA "Binders," AS "LNK Industries" un "LT betons".