Vairākās vietās Bieriņos plāno mierināt satiksmi

Lai vairotu drošību Bieriņos esošo izglītības iestāžu tuvumā, Rīgas dome apkaimē plāno mierināt satiksmi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Tas nozīmē, ka, piemēram, vietām būtu jāsašaurina ielu krustojumi, jāierīko ātrumvaļņi un jāuzstāda atbilstošas ceļa zīmes.

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks (JV), Satiksmes departamenta un Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji otrdien, 11. maijā, tikās ar Bieriņu apkaimes attīstības biedrības pārstāvjiem, lai iepazītos ar satiksmes infrastruktūras stāvokli apkaimē un spriestu par iespējamiem uzlabojumiem.

"Viena no būtiskākajām problēmām ir tā, ka Bieriņu apkaime robežojas ar Mārupi un ielas tiek izmantotas tranzītam, neievērojot, ka tur ir dzīvojamā zonā un pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Tāpēc tagad strādāsim pie risinājumiem, kā vairākās vietās "mierināt" satiksmi," norādīja Pulks.

Viens no populārākajiem pārvietošanās līdzekļiem Bieriņu apkaimē ir velosipēds, par ko liecina gan tikšanās laikā apspriestie uzlabojumi, gan novērojamais velobraucēju skaits, gan tas, cik daudz velonovietņu ir izvietotas pie Rīgas Angļu ģimnāzijas. Veloaktīvists Viesturs Silenieks norādīja, ka pie nepiemērotas infrastruktūras šie braucieni uz un no skolas ar velo nav droši.

Bieriņu apkaimes attīstības biedrības pārstāvjiem ir vairākas vīzijas, kā ceļu uz skolu padarīt drošāku, piemēram, veicot Zvārdes ielas rekonstrukciju, izbūvējot gājēju ietvi un velojoslu.

Silenieks norādīja uz to, ka būtiski ir ne tikai ieviest satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras veicinātu drošu Bieriņu apkaimes veloinfrastruktūras attīstību, bet arī izglītot bērnus un jauniešu par noteikumiem, kas jāievēro pārvietojoties ar velosipēdu.

Biedrības pārstāvji ieskicēja savu vīziju par to, ka skolā varētu darboties velo darbnīca, kas veicinātu bērnu un jauniešu izglītošanu par šiem jautājumiem. Arī Pulks norādīja uz to, ka ir jāveic pasākumi, lai attīstītu drošu ceļu uz un no skolas.

Tāpat Bieriņu apkaimē ir jāturpina darbs pie esošās velonfrastruktūras uzlabošanas pasākumiem, lai tā varētu kļūt par velobraucējiem draudzīgāko Rīgas apkaimi.

Jau vēstīts, ka vairākās Rīgas apkaimēs šogad plānots izveidot Covid-19 velojoslas, lai savienotu Rīgas centru ar apkaimēm.