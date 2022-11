Vairāki eksperimentālie reģionālo autobusu maršruti iekļauti pastāvīgajos kustību sarakstos

Vairāki eksperimentālie reģionālo autobusu maršruti Vidzemē, Latgalē un Kurzemē tiks iekļauti pastāvīgajos kustību sarakstos, izstrādāta kompensācijas kārtība saistībā ar degvielas cenu kāpumu, ziņo Sabiedriskā transporta padomes sēde.

2022. gadā Autotransporta direkcija ir saņēmusi vairāku sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iesniegumus par iespējām pārskatīt līgumos iekļauto pakalpojuma cenu un kompensēt neprognozēto dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu. Līdz šim tika izskatīti vairāki risinājumu varianti, analizējot situāciju kopumā un katra pakalpojumu sniedzēja individuālo pieprasījumu.

25. novembra sēdē tika apstiprināti pamatprincipi, kā būtu izvērtējams izmaksu pieaugums, un nodrošināta kompensācija tādā apjomā, lai pārvadātāji varētu turpināt izpildīt līgumos paredzētos pakalpojumus; lemts, ka abām līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu noslēgušajām pusēm izmaksu pieauguma risku sadale jāveic proporcionāli, abpusēji uzņemoties radušās papildu ekonomiskās sekas.

Sēdē tika nolemts kompensēt arī SIA "Gulbenes – Alūksnes bānītis" objektīvos un pakalpojuma līguma slēgšanas laikā neparedzamos izdevumus saistībā ar degvielas izdevumu pieaugumu. Kopumā izmaksu pieaugums nevarēs pārsniegt 16 tūkst. eiro.

Sabiedriskā transporta padomē tika analizēti vairāku eksperimentālo pārvadājumu rezultāti un apstiprinātas izmaiņas vairākos reģionālās satiksmes autobusu maršrutos Liepājas, Talsu, Preiļu, Smiltenes, Valmieras, Valkas novados, iekļaujot tās pastāvīgajos kustību sarakstos.

• Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7512 Liepāja–Talsi arī turpmāk būs reiss plkst. 06.27 no Talsu autoostas sestdienās un svētdienās, iekļaujot svētku dienas, kas kursēs caur Sabili.

• Tiek atjaunots reģionālās nozīmes maršruta nr. 6987 Preiļi–Aizkalne–Preiļi reiss piektdienās plkst. 16.30 no Preiļu autoostas.

• Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5429 Vireši–Trapene–Vireši reisi no pieturas "Vireši" kursēs trīs laikos - otrdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 15.50, no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 07.23 un pirmdienās, ceturtdienās plkst. 14.20.

• Savukārt reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5431 Smiltene–Variņi–Smiltene autobusi reisos no Smiltenes autoostas kursēs šādos laikos - otrdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 14.35, no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 07.20, kā arī pirmdienās, ceturtdienās plkst. 13.30.

• Valmieras novada iedzīvotājiem ērtāka pārvietošanās būs maršruta nr. 6619 Valmiera–Bērzaine–Vākšēni–Valmiera ietvaros, jo reiss plkst. 12.00 būs pagarināts līdz pieturai "Jaunzēmeles".

Sabiedriskā transporta padomē atbalstītas 2023. gadā plānotās izmaiņas Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklā, kas ļaus pilsētas iedzīvotājiem un arī skolēniem ērtāk pārvietoties ar pilsētas autobusiem, kā arī nolemts slēgt reģionālās nozīmes maršruta Nr.7600 Rīga – Valka reisus plkst. 04.50 no Valkas AO un plkst. 10:05 no Rīgas SAO un atklāt jaunu reisu maršrutā Nr.7825 Valmiera – Valka plkst.13:15 no Valmieras AO.

Padome lēma neatbalstīt reģionālās nozīmes maršruta nr. 6633 Valmiera–Rencēni–Rūjiena viena reisa pagarināšanu līdz pieturai "Naukšēni". Tiks atjaunots rīta reiss plkst. 07.20 no Valmieras autoostas, kas kursēs katru dienu.

