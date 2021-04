Vairums otrdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, Jelgavā un Gulbenes novadā

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 630 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 39% ir reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši lielāks inficēto skaits bijis arī Jelgavā un Gulbenes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 247 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2436 cilvēki.

Jelgavā vakar atklāti 29 jauni inficēšanās gadījumi, kopējam saslimušo skaitam pēdējās divās nedēļās sasniedzot 306 pilsētas iedzīvotājus.

Gulbenes novadā reģistrēti 23 jauni saslimušie, divās nedēļās inficēto skaitam augot līdz 181 novada iedzīvotājam. Jūrmalā atklāti 22 jauni saslimušie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam palielinoties līdz 212 iedzīvotājiem.

Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāts 21 jauns inficētais, Liepājā – 17, Ogres novadā –16, bet Rēzeknē – 14. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 2436, Daugavpilī – 350, Jelgavā –306, Liepājā – 238, Jūrmalā – 212, Gulbenes novadā – 181, kā arī Rēzeknē – 157 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020. gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 364 gadījumi.

Patlaban 35 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 14 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Rūjienas, Ludzas, Balvu, Viļakas, Gulbenes, Varakļānu, Aglonas, Cesvaines, Ķeguma, Preiļu, Aknīstes un Ciblas novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 116 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 103 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, tāpat 103 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 101 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijā reģistrēti 630 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par sešu saslimušo personu nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 16 080 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,9%, kamēr vēl aizvakar šis rādītājs bija 2,8%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējo divu dienu laikā ir sarucis no nepilniem 380 līdz 364 otrdien. Šis ir zemākais kumulatīvā rādītāja līmenis kopš pagājušā gada 1.decembra.

Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 102 363.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāts 6943 Covid-19 gadījums. Pēdējo reizi zem šis rādītājs zem 7000 robežas bija 1. decembrī.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem četri cilvēki bijuši 50 līdz 59 gadu vecumā un vēl divi – 80 līdz 89 gadu vecumā.

Līdz šim kopumā 1899 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši, kas ir 1,85% no kopējā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaita.