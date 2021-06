Vairums pirmdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā un Daugavpilī

No pagājušajā diennaktī atklātajiem kopumā 125 Covid-19 gadījumiem, 40% ir reģistrēti Rīgā un Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 36 jauni saslimšanas gadījumi, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 600 cilvēki.

Tikmēr Daugavpilī aizvadītajā dienā reģistrēti 14 jauni inficētie, Mārupes un Siguldas novadā - katrā pa pieci, Ilūkstes un Ogres novadā - katrā pa četri, bet Iecavas, Jelgavas, Madonas novadā, Rēzeknē un Viļānu novadā - katrā pa trim saslimušajiem. Citās pašvaldībās aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā — 600, Daugavpilī — 135, Liepājā — 64, Jelgavā — 61, Daugavpils novadā — 47, Mārupes novadā — 36, Rēzeknes novadā — 34, Siguldas novadā — 31, bet Kuldīgas novadā — 30 iedzīvotāji. Pārējos novados un pilsētās pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits nepārsniedz 30.

Vienlaikus 16 pašvaldībās pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrētu Covid-19 slimnieku - Aglonas, Aknīstes, Alojas, Alsungas, Baltinavas, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Ķeguma, Lubānas, Mērsraga, Rucavas, Rugāju, Rundāles, Varakļānu un Viļakas novados.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021. gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 96,7 gadījumi.

32 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 24 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Viļānu, Pārgaujas, Daugavpils, Līvānu, Salas, Tērvetes, Iecavas, Auces, Preiļu un Siguldas novados.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 24 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 19 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 18 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 125 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par vienu ar šo slimību saistītu nāves gadījumu.

Kumulatīvais saslimstības rādītājs turpina sarukt, un pēdējo reizi tas bija zem 100 gadījumu robežas 23.oktobrī, kad tas sasniedza 97,4, taču pēdējo reizi saslimstība bijusi zemāka par šodienas līmeni pērn 22.oktobrī.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti kopumā 8333 Covid-19 testi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem, salīdzinot ar dienu iepriekš, ir pieaudzis no 1,3% līdz 1,5%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 136 975 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2497 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāts kopumā 1831 Covid-19 gadījums. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.