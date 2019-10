Vakantie amati NEPLP: pieteikušies Mazvērsīte, Putnis un Šuļžanoka

Konkursā uz vakantajiem amatiem Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP) pieteikušies trīs cilvēki, pastāstīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV).

Uz divām vakantajām vietām NEPLP pretendē ilggadējā Latvijas Radio darbiniece, muzikoloģe Daiga Mazvērsīte, kādreizējais Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis un mūziķe Inese Šuļžanoka.

Kaimiņš norādīja, ka, iespējams, komisija varētu skatīt jautājumu par konkursa termiņa pagarināšanu, lai nodrošinātu lielāku konkurenci uz vakantajām vietām NEPLP.

"Labprāt redzētu kuplāku skaitu. Varētu lūgt arī pagarināt konkursa laiku. Liekas, ka uz tik svarīgiem amatiem būtu jābūt lielākai atlasei," teica deputāts.

Viņš tāpat pauda, ka nelielā interese par amatiem NEPLP varētu būt saistīta ar virkni problēmjautājumu.

"Tās ir gan samilzušās problēmas nozarē, iekšējā temperatūra NEPLP, atbildība, kā arī profesionalitāte, kas nepieciešama. NEPLP nedrīkst iet trenēties, tur jābūt uztrenētiem," teica Kaimiņš.

Jau ziņots, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija septembra vidū bija aicināja pieteikt kandidātus NEPLP locekļa amatam. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu kandidātam jābūt Latvijas pilsonim, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā. Uz šo amatu var pretendēt personas ar augstāko izglītību, vismaz piecus gadus ilgu profesionālo vai akadēmisko pieredzi plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, kā arī ar labu reputāciju.

Likums arī noteic - kandidāts nedrīkst būt politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks, kā arī sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Tāpat par NEPLP locekļa amata kandidātiem var kļūt tikai tādas personas, kuras ir tiesīgas saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

NEPLP locekli amatā pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājuma uz pieciem gadiem apstiprina Saeima.

Aicinājums izsludināts, ņemot vērā to, ka Saeima 2019. gada 2. maija sēdē atbalstīja Guntas Līdakas atbrīvošanu no NEPLP locekļa amata. Savukārt pagājušajā nedēļā Saeima atbalstīja NEPLP priekšsēdētājas Daces Ķezberes atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās.

Kaimiņš iepriekš solījis, ka kandidātu iztaujāšana un vērtēšana notiks publiskās komisijas sēdēs, aicinot parlamenta kolēģus tajās piedalīties un uzdot interesējošos jautājumus.