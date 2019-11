Vakardien ugunsgrēkos cietuši divi cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 29.oktobra plkst. 6.30 līdz 30.oktobra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 25 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem un pieci izsaukumi bija maldinājumi.

Plkst. 14.43 ugunsdzēsēji steidzās uz Jēkabpili, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no dzīvojamās mājas jumta kores nāk dūmi. Ugunsdzēsēji no sadūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās divi cilvēki. Plkst. 16.38 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 5m2 platībā dega tuvu krāsnij novietotas sadzīves mantas.

Plkst. 17.10 VUGD saņēma izsaukumu uz kādu dzīvojamo māju Rīgā, kur no viena dzīvokļa nāca dūmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka dzīvoklī bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,2m2 platībā. No sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, tvaika nosūcējs, sodrēji divu ēku dūmvados, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, plastmasas tualete, autobuss.