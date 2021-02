Vakcinācija pret Covid-19: efektīvai devu izmantošanai var vakcinēt arī citas prioritārās grupas

Lai vakcīnu pret Covid-19 daudzdevu flakoni tiktu izmantoti pietiekami efektīvi, var vakcinēt arī citas personas, kas konkrētā brīdī ir gatavas to darīt, ja iespējams, no sabiedrības grupām ar nākamo prioritāti, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija.

Tā atļauts rīkoties, ja tiek konstatēts vakcīnu atlikums atvērtā flakonā vakcinācijas dienas beigās vai nedēļas nogalē.

Kā liecina publicētie grozījumi, piemēram, izbraukuma vakcinācijas laikā kolektīvā vai mājās var piedāvāt vakcināciju arī personām, kas neatbilst attiecīgajai prioritāri vakcinējamai sabiedrības grupai, bet atrodas izbraukuma vakcinācijas vietas tuvumā.

Tāpat likumā noteikts, ka vakcinācijas procesu organizē atbilstoši veselības ministra noteiktajai vakcinācijas procesa organizēšanas kārtībai, ņemot vērā centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu, kā arī ievērojot šādus principus: vienā prioritāri vakcinējamā grupā iekļautajām sabiedrības grupām netiek piešķirta prioritāte un visu attiecīgo sabiedrības grupu vakcinācija notiek vienlaikus. Vienas prioritāri vakcinējamās grupas ietvaros plānojot vakcinējamo rindu, ņem vērā balstvakcinācijai pieejamo vakcīnu apjomu un vakcinācijas kapacitāti, lai balstvakcināciju nodrošinātu paredzētajā laikā.

Savukārt, ja pieejamo vakcīnu daudzums un vakcinācijas kapacitāte pārsniedz personu skaitu, kuras ir pieteikušās vakcinācijai no attiecīgajā brīdī vakcinējamās sabiedrības grupas, piesaista citus pārstāvjus no attiecīgās sabiedrības grupas. Ja vakcinācijas rindā joprojām paliek brīvas vietas, sāk vakcinēt personas no sabiedrības grupas ar nākamo prioritāti, rakstīts likumā.

Ja vakcinējamā persona nevar ierasties uz vakcināciju viņai noteiktajā laikā personai ir iespēja jebkurā laikā pieteikties vakcinācijai turpmākajā vakcinācijas periodā, aizņemot brīvo vietu rindā pirms personām no sabiedrības grupām ar nākamo prioritāti; vakcināciju piedāvā citai personai no tās pašas grupas vai personai no sabiedrības grupas ar nākamo prioritāti.

Tāpat, ja ir pietiekams pieejamo vakcīnu daudzums un vakcinācijas kapacitāte, var vienlaikus vakcinēt vairākas sabiedrības grupas ar secīgu prioritāti.

Grozījumos noteikts, ka personas no sabiedrības grupas ar nākamo prioritāti var vakcinēt arī tad, ja tas saistīts ar konkrētās vakcīnas lietošanas un loģistikas nosacījumiem.

Ministru kabineta (MK) 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" grozījumi publicēti piektdien, 19. februārī.

Ziņots, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES). 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

6. janvārī EZA apstiprināja "Moderna" vakcīnu. ASV kompānijas "Moderna" izstrādātā vakcīna izmēģinājumos parādīja 94,1% iedarbīgumu. 12. janvārī, Latvijā ir saņēma šīs vakcīnas pirmo kravu ar 1200 vakcīnām.

29. janvārī EZA apstiprināja arī "AstraZeneca" vakcīnu. Jāatgādina, ka Latvijas Covid-19 vakcinācijas plāna īstenošana pamatā tika saistīta tieši ar "AstraZeneca" vakcīnām.

Kopumā plānots saņemt 1 271 870 "AstraZeneca" vakcīnas devas, ar kurām varētu vakcinēt 635 935 cilvēkus. Tas bija lielākais plānotais vakcinējamo cilvēku skaits ar konkrētu vakcīnu, līdz Latvija nepieteicās vēl papildu "Pfizer" vakcīnu piegādēm.

Sākotnējās "Pfizer" vakcīnu rezervācijas paredzēja, ka Latvijā ar šo vakcīnu kopā tiks vakcinēti 297 620 cilvēku, bet, saņemot vēl 795 480 devas, šis skaitlis varētu sasniegt 695 360 cilvēkus.

Salīdzinājumam, saskaitot kopā gan sākotnēji pieteiktās, gan papildu pieteiktās "Moderna" vakcīnas devas, ar šo vakcīnu varētu tikt vakcinēti 273 459 cilvēki.

7. februārī Latvija saņēma pirmās "AstraZeneca" vakcīnas. Paredzēts, ka ar tām vispirms tiks potēti mediķi un farmaceiti, kuri vakcīnu līdz šim nav saņēmuši, bet pēc tam – sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, kuru vakcinācija tika uzsākta trešdien, 10. februārī.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.