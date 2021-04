Vakcinācija pret Covid-19 – senioriem vakcinācijas centros ieviesīs 'brīvo stundu'

Cilvēkiem, kas ir prioritāri vakcinējamo grupās, arī līdz ar 3. maiju būs iespēja prioritāri saņemt Covid-19 vakcīnu pie ģimenes ārsta un ārstniecības iestādēs. Tāpat arī vakcinācijas centros būs "brīvās stundas" laikā no pulksten 9 līdz 10, kad seniori un iedzīvotāji ar hroniskām slimībām varēs saņemt savu Covid-19 vakcīnu bez iepriekšējā pieraksta, piektdien informēja Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norādīja Juhņēviča, šobrīd turpinās arī pieteikšanās izbraukuma vakcinācija. Līdz šim tai pieteikušies 2119 personas. Izbraukuma vakcinācijas laikā papildu Covid-19 vakcīnu var saņemt arī vienā mājsaimniecībā dzīvojošie.

Kā preses brīfingā uzsvēra gan veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), gan Juhņēviča, šobrīd visiem pilsoņiem jāizrāda proaktivitāte, lai saņemtu Covid-19 vakcīnu pēc iespējas ātrāk. "Ir jārīkojas, ir proaktīvi jārīkojas, jādodas uz "manavakcina.lv", jāpiesakās savam kalendāra laikam," teica Pavļuts.

Jāatgādina, ka vakcinācijas vietas un laika izvēle no piektdienas pulksten 8 tiek nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri vietnē "manavakcina.lv" pieteicās februārī. "Lai saglabātu iespēju un pildītu solījumu tiem, kas jau sākotnēji no 5. februāra pieteicās vietnē "manavakcina.lv", mēs šodien no pulksten 8 devām iespēju vakcīnas saņemšanas pieteikšanai uz konkrētiem kalendāra laikiem," ziņoja veselības ministrs. Viņš piebilda, ka tiem cilvēki, kas vietnē "manavakcina.lv" pieteicās martā un aprīlī, varētu būt līdzīga iespēja, taču par to Veselības ministrija informēšot atsevišķi.

Kopumā manavakcina.lv ir pieteikušies vairāk nekā 75 000 iedzīvotāju, kuri neietilpst nevienā no līdzšinējām prioritārajām grupām un ir tiesīgi izvēlēties vakcinācijas laiku un vietu, uzsākot visas sabiedrības vakcināciju.

Juhņēviča arī norādīja, ka piektdien, 30. aprīlī, pirmo reizi izmēģinājuma kārtā notiek vakcinācija pret Covid-19 izbraukuma vakcinācijas teltīs. "Šodien pirmo reizi šāda telts darbojas Latgalē. [..] Šī forma notiek sadarbībā ar pašvaldībām. Mēs sapratīsim pēc šodienas, kā tas darbojas," teica Juhņēviča, norādot, ka šīs teltis varētu būt visbūtiskākās tajās Latvijas vietās, kur nav plaši pieejama vakcinācija ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem un kur tuvumā nav vakcinācijas centrs.

"Delfi" jau ziņoja, ka līdz ar 3. maiju vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, attiecīgi visu pārējo nozaru uzņēmumi, tai skaitā nozares, kas ikdienā saskaras ar lielu iedzīvotāju skaitu, tautsaimniecībai nozīmīgo eksportējošo uzņēmumu darbinieki un citu uzņēmumu darbinieki, būs vakcinējami pēc darba devēju iesniegtās informācijas izvēlētajam vakcinācijas veicējam.

Tāpat arī, ņemot vērā, ka jau nākošajā nedēļā, 3. maijā, sākas visu iedzīvotāju vakcinācija, prioritāro grupu iedzīvotāji aicināti nekavējoties izmantot iespēju pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā.