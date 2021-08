Vakcinācijas birojs izveidots, lai 'visus degunus dabūtu vienā virzienā', saka Pavļuts

Vakcinācijas pret Covid-19 mērogs ir tik liels, ka nebūtu iespējams vakcinācijas birojam vienam darboties ar projekta vadību, bet citām nozares struktūrām neko nedarīt. Birojs tika izveidots, lai "visus degunus dabūtu vienā virzienā, projektu uzliktu uz sliedēm, uzlabotu vakcinācijas plānu," otrdien, 17. augustā, Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē pauda Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Otrdien uz kārtējo sēdi pulcējās Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas izveidota, "lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai". Šajā sēdē tika vērtēta vakcinācijas projekta biroja izveide un darbību, un tajā pamatot biroja nepieciešamību bija uzaicināts veselības ministrs.

Pavļuts atgādināja, ka, uzsākot darbu janvāra pirmajās dienās, guvis pārliecību, ka no vakcinācijas pārvaldības viedokļa Veselības ministrijā nebija izdarīts daudz – bija darba grupa, kas cita starpā iepriekš nodarbojās ar vakcīnu iepirkumiem, taču nebija neviena speciālista, kurš strādātu ar vakcinācijas projektu kā savu vienīgo atbildību vai darba uzdevumu.

"Projektam, kura mērķis būtu panākt lielākas Latvijas iedzīvotāju daļas vakcināciju, janvāra sākumā neviens VM ekskluzīvi nesekoja līdzi. Bija darba grupa, kas nodarbojās ar jautājumu koordināciju," norādīja Pavļuts, šādu situāciju raksturojot kā "nepieņemamu".

Līdz ar premjera un koalīcijas partneru piekrišanu tika gūts atbalsts organizatoriska kodola veidošanai – vadības komandai jeb projekta vadības birojam, kur strādātu šim nolūkam pieņemti cilvēki ar pieredzi pārnozaru vadībā, līdzīgi kā tas ir darīts citās nozarēs, piemēram, NATO samita organizēšanā, eiro ieviešanā, un citos projektos, skaidroja ministrs.

"Vakcinācijas projekts fundamentāli atšķiras no ierastiem projektiem, kādus ministrija bija īstenojusi pirms tam, piemēram, vakcinācija pret gripu," norādīja Pavļuts.

Līdz ar to tika izveidots pārvaldības modelis līdz desmit cilvēku sastāvā, kuri strādā ministra pakļautībā, lai nodrošinātu politisku virsuzraudzību un augstu vadības mandātu. Jaunajai struktūrai bija nepieciešams augsts hierarhiskais līmenis, jo jāstrādā ar pašvaldībām, ministrijām un padotības iestādēm.

Atbildot uz Ralfa Nemiro (PCL) jautājumu, kāpēc ar šī projekta vadību nevarēja nodarboties Pārresoru koordinācijas centrs, Pavļuts norādīja, ka centra atbildībā nav īstenot nozaru politikas.

"Tas ir veselības nozares jautājums, līdz ar to no nozares tika sagaidīts, VM nodrošinās projekta ieviešanas modeli. Tam bija nepieciešama cilvēku grupa, kura bija spējīga nodrošināt koordināciju pašā nozarē – iesaistītas slimnīcas, SPKC, ZVA, NVD, ārstniecības iestādes un ģimenes ārsti," skaidroja Pavļuts.

Nemiro pauda, ka varēja izdarīt izmaiņas likumā, lai šādas pilnvaras Pārresoru koordinācijas centram piešķirtu – līdzīgi kā valdība izdarīja izmaiņas likumā, lai izveidotu vakcinācijas biroju. Ministrs norādīja, ka pusotra miljona cilvēku vakcinācija ir milzīgs darbs un iztēloties, ka to būtu iespējams paveikt bez papildu cilvēkiem, būtu ilūzija. Tāpat Pavļuts atgādināja, ka jaunas institūcijas nav veidotas – vakcinācijas birojs ir VM struktūrvienība.

Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka vakcinācijas biroja izveide ir bijis pareizs lēmums, taču viņam jautājumus radījusi izvēle biroja vadībā izvēlēties cilvēkus bez pieredzes medicīnas nozarē. Viņaprāt, tieši tas radījis sabiedrībā negatīvu attieksmi pret šo institūciju, tādā veidā radot ietekmi arī uz vakcinācijas rādītājiem.

Pavļuts skaidroja, ka svarīgi bija biroja vadībā piesaistīt cilvēkus, kuri spēj īstenot liela mēroga pārnozaru projektus, taču galveno speciālistu starpā gan tobrīd, gan šobrīd ir cilvēki ar pieredzi medicīnas nozarē.

"Nebūtu iespējams, ka vakcinācijas birojs ar projekta vadību nodarbotos viens pats. Bija izveidojusies ilūzija, ka paņemot darbā dažus cilvēkus, citi var neko nedarīt. Vakcinācijas birojs tika izveidots, lai lai visus degunus dabūtu vienā virzienā, projektu uzliktu uz sliedēm, uzlabotu vakcinācijas plānu ar būtiskām izmaiņām," norādīja Pavļuts.

Atskatoties uz projekta gaitu, ministrs skaidroja, ka jau janvārī bija jāvada sabiedrības, politiķu un nozares gaidas par vakcinācijas gaitu, "lai neveidotu priekšstatu, ka ir pieņemta darbā supercilvēku brigāde, kas pašrocīgi izdarīs to, ko veselības nozare līdz šim nebija izdarījusi".

Savukārt atbildot uz Valaiņa repliku par to, ka jau no paša sākuma vakcinācijas procesā vajadzēja iesaistīt ģimenes ārstus, Pavļuts norādīja, ka VM tika veikti aprēķini, lai varētu vakcinēt ātri un atbilstoši piegādēm. Līdz ar to bija jāveido vakcinācijas jauda, kas pārsniedz 100 000 epizodes nedēļā, taču ar tām ģimenes ārstu praksēm, kuras bija piekritušas vakcinēt cilvēkus pret Covid-19, varētu sasniegt vien 55 000 vakcinācijas epizožu nedēļā.

"Jā, būtu bijis labi vēl vairāk runāt ar ģimenes ārstiem, bet tolaik ģimenes ārstu tīkla stiprināšanai ar finansiāliem līdzekļiem nebija politiskā atbalsta," norādīja Pavļuts. Līdz ar to vakcinācijas kapacitāte tika veidota ar masu vakcinācijas centriem, izbraukuma vakcināciju, vakcināciju mājās, mobilajām teltīm un vakcinācijas punktiem lielveikalos.

Valērijs Agešins (S) atgādināja VM bijušās VM valsts sekretāres pagājušajā nedēļā teikto par to, ka vakcinācijas birojs sākotnēji neorientējās VM sistēmā. "Vai nav tā, ka veselības ministrs izjauca nozares solidāru darbu, ielika implantu –vakcinācijas biroju –, kuru nozares organisms atgrūž," jautāja Agešins norādot uz iespējamību, ka vakcinācijas procesā neskaidrības un neuzticību radījusi arī neskaidrība par galveno institūciju, kas atbildīga par vakcināciju.

Pavļuts norādīja, ka jebkurai jaunai struktūrai ir nepieciešams "ieskriešanās laiks". Viņš piekrita, ka daudz labāk būtu bijis, ja projektu vadības vienība būtu izveidota jau savlaicīgi, taču tas netika darīts. Ministrs atgādināja, ka esot amatā, organizējis dienesta pārbaudes, kuru laikā atklājās būtiski labas pārvaldības principu pārkāpumi nozares pārvaldībā, tāpēc arī mainīts veids, kā darbs ir organizēts, tostarp, arī mainītas amatpersonas.

Savukārt Sandis Riekstiņš (JKP) pauda bažas, ka cilvēki, kuri pieteikušies uz amatiem vakcinācijas birojā, joprojām nav saņēmuši atbildi uz pieteikumu. Pavļuts gan norādīja, ka visiem kandidātiem ir atbildēts, bet iespējams, kāds savu pieteikumu iesniedza novēloti, tāpēc kandidatūra netika izskatīta.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka no šā gada aprīļa otrās puses, Vakcinācijas projekta birojs tika reorganizēts un pievienots Nacionālajam veselības dienestam, kļūstot par tā struktūrvienību.