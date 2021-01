Vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldībai plāno veidot jaunu IT sistēmu

Vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldībai tiks veidota jauna informācijas tehnoloģiju (IT) sistēma, un šim nolūkam netiks izmantota e-veselība, rosina Veselības ministrija (VM).

Otrdien, 26. janvārī, valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdē tiks uzklausīts VM ziņojums par vakcinācijas procesa pārvaldības vajadzībām atbilstoša IT risinājuma izveidi.

Ministrijā atzina, ka jautājums par IT sistēmas izveidi aktualizējies līdz ar vakcinācijas biroja izveidi 15. janvārī, lai risinātu kritiski pieaugošo Covid-19 izplatību. 21. janvārī pēc esošā risinājuma izvērtējuma e-veselības ietvaros secināts, ka tā veiktspēja ir nepietiekama un kā vienīgā alternatīva atliek jauna risinājuma izveide.

Ziņojumā VM norāda, ka tika vērtēta iespēja vakcinācijas procesa pārvaldību īstenot e-veselības ietvaros, tomēr secināts, ka šīs sistēmas veiktspēja nav pietiekama un kā vienīgā alternatīva atliek jauna IT risinājuma izveide.

"Esošās e-veselības sistēmas izmantošanu apgrūtina tās nepietiekamā veiktspēja, īpaši to lietojot vienlaicīgi lielam lietotāju skaitam, tādēļ, atbilstoši IT speciālistu atzinumam, esošā e-veselības sistēma vakcinācijas procesa organizēšanai nav izmantojama," pausts ziņojumā.

Ministrijā uzsver, ka, neizveidojot vienotu vakcinācijas IT risinājumu, nebūs iespējams nodrošināt ātru, efektīvu un visaptverošu reģistrāciju vakcinācijai un apziņošanu par ierašanos, tostarp prioritāro grupu validāciju, saskares dažādām sistēmas lietotāju grupām, datu apmaiņu ar citiem būtiskajiem valsts reģistriem, vakcinācijas rindu pārvaldību un pierakstu plānošanu, vakcinācijas procesa pārvaldību un vakcinācijas datu drošu uzglabāšanu, vakcīnu loģistikas un vakcīnu krājumu pārvaldību, vakcinācijas rezultātu statistikas apkopošanu un analīzi, kā arī vakcinācijas rezultātu izmantošanu vietēja un starptautiska mēroga vakcīnas fakta sertifikācijai.

VM ieskatā, vakcinācijas IT risinājums jāveido no jauna, izmantojot aktuālākās tehnoloģijas ar jaudu, kas spēj nodrošināt sistēmas veiktspēju vienlaicīgi lielam lietotāju skaitam.

Pēc ministrijas sniegtās informācijas, no 18. līdz 22. janvārim brīvprātīgo IT nozares ekspertu darba grupa 27 cilvēku sastāvā izstrādāja IT sistēmas prasības vakcinācijas procesa efektīvai pārvaldībai. Vienlaikus brīvprātīgie ir brīdināti, ka viņu pārstāvētie uzņēmumi nevar piedalīties IT sistēmas izstrādes piedāvājumu atlasē.

18. janvārī tika izsūtīts uzaicinājums IT nozares uzņēmumiem līdz 20. janvārim iesūtīt apliecinājumu par gatavību izstrādāt vakcinācijas IT sistēmu. 22. janvārī IT nozares ekspertu darba grupa prezentēja izstrādātas prasības ieinteresētajiem IT nozares uzņēmumiem, savukārt 25. janvārī ieinteresētie IT uzņēmumi prezentēja savus piedāvātos risinājumus.

VM izveidotā komisija patlaban izvērtē prezentācijās sniegto informāciju atbilstoši minētajām prasībām. Process tiek dokumentēts kā tirgus izpēte. Rezultātā tiks izvērtēts un noteikts labākais piedāvājums. Labākā piedāvājuma autori tiks izvērtēti atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām piedāvājuma izvērtēšanas prasībām.

Pēc VM sniegtās informācijas, jau šodien varētu būt zināmi IT uzņēmumu piedāvājumi. Savukārt Ministru kabinetam jāpieņem lēmums, ka VM, lai ātrāk izraudzītos IT sistēmas izstrādātāju, var neievērot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

VM atzina, ka uzreiz pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas būtu iespējams slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu.