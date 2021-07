Vakcinācijas pret Covid-19 process atspoguļo ilgstoši pastāvējušas problēmas, norāda Pavļuts

Vakcinācijas pret Covid-19 process Latvijā atspoguļo un izgaismo dažādas sabiedrībā un veselības nozarē ilgstoši pastāvējušas problēmas, izriet no veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) paustā intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes".

Viena no šādām problēmām esot saistīta ar ģimenes ārstu institūciju – ģimenes ārsti acīmredzot nav bijuši uzdevumu augstumos, ja tikai puse no viņiem vakcinē pret Covid-19, bet vēl daļa atrunā pacientus no potes, minēja politiķis.

Tāpat redzams, ka Covid-19 pandēmijas laikā ļoti sāpīgi atmaksājies veselības aprūpes nozares nepietiekamais finansējums, sacīja Pavļuts.

"Arī visa uzkrātā neticība pret valsts varu, varbūt pat daļēji mantota no padomju laikiem... Varbūt, ka mēs vēl neesam izdzīvojuši šo pārejas periodu no totalitāras, autoritāras [valsts] sabiedrības uz brīvu demokrātiju, uz indivīda atbildību un solidaritāti tai pašā laikā," vērtēja politiķis.

Jautāts, vai uzskata, ka jaunākā reklāmas kampaņa, kas ar plakātiem aicina vakcinēties pret Covid-19, viņaprāt, spēj pārliecināt vakcīnu skeptiķus, Pavļuts atbildēja, ka nemaz necer uz to, ka viena vai pāris kampaņas spēs radikāli mainīt cilvēku viedokļus, taču panākums jau ir tas, ka sabiedrībā runā par šiem plakātiem, līdz ar to arī par pašu vakcināciju.

"Es domāju, ka būtu naivi cerēt, ka viena vai divas reklāmas kampaņas var būtiski mainīt sabiedrības viedokli kādā ļoti nozīmīgā jautājumā. Pretējā gadījumā mēs jau sen būtu pārtraukuši lietot alkoholu Jāņos. Katru gadu ir kampaņas, nereti pat ļoti labas kampaņas, par kurām mēs runājam un kuras mēs ievērojam, kaut vai [aicinājums] "izglāb draugu!" jau ir folklorizējies, bet tāpat cilvēki dzer, sēžas pie stūres un iet bojā," sacīja Pavļuts, mudinot uztvert reklāmas kampaņu un vizuālos plakātus kā daļu no visa pasākumu kopuma.

Kā pārējos pasākumus, kas varētu veicināt sabiedrības vakcinēšanos pret Covid-19, ministrs minēja papildu resursu novirzīšanu ģimenes ārstiem, vakcinācijas loteriju un citus pasākumus.