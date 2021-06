Vakcinācijas pret Covid-19 procesu noslēguši 20,4% Latvijas iedzīvotāju

Vakcinācijas pret Covid-19 procesu Latvijā noslēguši 385 887 jeb 20,44% Latvijas iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmo poti līdz šim saņēmuši 516 520 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēdza kopumā 385 887 cilvēki, kuru vidū ir arī 29 196 personas, kas sapotētas ar "Johnsons&Johnson" vakcīnu, kurai ir nepieciešama tikai viena deva.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 27,36% iedzīvotāju, bet abas - 20,44%.

Kopumā valstī līdz pirmdienai ieskaitot veiktas 902 407 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Aizvadītās diennakts laikā vakcinācijas temps saglabājies salīdzinoši augsts - sapotēti 15 679 cilvēki, bet tas ir krietni mazāk nekā aizvadītajā nedēļā, kad tika uzstādīti vienas dienas vakcinācijas rekordi, proti, 2. jūnijā tika sapotēts 21 789 cilvēki, 3.jūnijā - 21 508 un 4.jūnijā - 19 261 cilvēks.

Pirmo poti vakar saņēma 4298 cilvēki, otro 10 363 personas, bet ar "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu sapotētas 1018 personas. Pēdējās dienā vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Pirmdien iedzīvotāji pārsvarā saņēmuši "Pfizer/BionTech" vakcīnu. Kā pirmo devu "Pfizer/BionTech" vakcīnu saņēma 3908 cilvēki, "Moderna" pirmā deva tikusi 385 cilvēkiem, bet ar "AstraZeneca" vakcīnu sapotētas piecas personas. Kā otrā deva "Pfizer/BionTech" vakcīna izmantota 5613 reizes, "AstraZeneca" vakcīna izmantota 3107 reizes, "Moderna" - 1643, bet "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva izmantota 1018 reizes.

No pirmdien vakcinētajiem 4713 personas ir sapotētas pēc pašu vēlēšanās, 4101 persona ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3404 personas virs 60 gadiem, 1921 persona ar hroniskām saslimšanām, 437 personas ar citām veselības indikācijām, 103 - izglītības iestāžu darbinieki, 318 - mediķi, 292 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 99 - sociālā aprūpes centra klienti, 41 - ārstniecības iestādes darbinieks, 69 personas, kurām ir kontakts ar personu ar hroniskām slimībām, deviņi - sociālo aprūpes centru darbinieki, 36 - operatīvo dienestu darbinieki, 31 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieks un citi.

Vakcināciju veikuši 424 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējuši "Veselības centru apvienībā" - 2876 cilvēkus, "Veselības centrā 4" - 975, "Dzelzceļa veselības centrā" - 695, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā - 430, "Vizuālā diagnostika" - 389, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā - 388, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā - 355, Vidzeme slimnīcā - 305 un Rēzeknes slimnīcā - 303 cilvēkus.

Vakcinācijas procesu pabeigušas 30 549 ārstniecības personas, 141 424 personas vecumā virs 60 gadiem, 70 336 personas ar hroniskām slimībām, 12 220 ārstniecības iestāžu darbinieki, 9345 sociālās aprūpes centra klienti, 19 659 izglītības iestāžu darbinieki, 4225 sociālās aprūpes centra darbinieki, 8071 operatīvo dienestu darbinieks, 22 551 persona no citas paaugstinātās riska grupas.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas.