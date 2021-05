Vakcinācijas pret Covid-19 procesu noslēguši teju 10% Latvijas iedzīvotāju

Vakcinācijas pret Covid-19 procesu noslēguši 9,30% jeb 175 714 Latvijas iedzīvotāju, tādējādi saglabājot augstus vienas dienas vakcinācijas tempus arī nedēļas nogalē, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

Sestdien lielajos vakcinācijas centros Latvijā pret Covid-19 sapotēti 8017 cilvēki. Lai gan pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts, tad šodien jaunākie apkopotie NVD dati liecina, ka vakar Latvijā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušas 2194 personas, otro devu - 4558 personas, bet 681 cilvēks vakcinēts ar J&J preparātu, kuram nepieciešama tikai viena deva.

Saskaņā ar atjauninātajiem datiem, piektdien pret Covid-19 vakcinēti 15 375 cilvēki, ceturtdien - 18 996 cilvēki, trešdien - 20 596, otrdien - 14 956, bet pirmdien - 10 431 cilvēks.

Līdz šim vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši 429 911 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēgušas 175 714 personas. Kopumā valstī veiktas 605 625 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada marta sākumā provizoriski bija 1,889 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 22,76% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu pabeiguši - 9,30%.

Sestdien iedzīvotāji pārsvarā saņēmuši "Pfizer/BionTech" vakcīnu. Kā pirmo devu "Pfizer/BionTech" vakcīnu saņēma 1530 cilvēki, "Moderna" pirmā deva tikusi 654 cilvēkiem, bet ar "AstraZeneca" vakcīnu sapotētas 10 personas. Kā otrā deva "Pfizer/BionTech" vakcīna izmantota 4003 reizes, "AstraZeneca" vakcīna izmantota 329 reizes, "Moderna" - 226, bet "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva izmantota 681 reizi.

No sestdien vakcinētajiem 3886 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 1428 personas virs 60 gadiem, 359 persona ar hroniskām saslimšanām, 162 - izglītības iestāžu darbinieki, 716 personas, kas vakcinētas "pēc paša vēlēšanās", 160 - mediķi, 288 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 66 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 201 persona ar citām veselības indikācijām, 52 - operatīvo dienestu darbinieki, 62 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 35 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 12 - ārstniecības iestādes darbinieki, četri ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki un viena personas saņēmusi poti pirms ceļojuma.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas.