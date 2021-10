Vakcinācijas pret Covid-19 temps pagājušajā nedēļā nav būtiski mainījies

Vakcinācijas pret Covid-19 temps Latvijā pagājušajā nedēļā nav būtiski mainījies - saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) pašreizējiem datiem vakcinēts par 3% mazāk iedzīvotāju nekā iepriekšējā nedēļā, taču pēc visu pēdējo dienu datu apkopošanas šis skaits vēl varētu pieaugt.

NVD sociālajā tīklā "Twitter" savukārt ziņo, ka, salīdzinot šī rīta nepilnīgos datus ar nepilnīgajiem datiem, kas bija pieejami pagājušās pirmdienas rītā, pēdējā nedēļā vakcinēto cilvēku skaits pieaudzis par 10,4%. Mediķiem dati par savām veiktajām vakcīnām vienotajā datubāzē nav jāievada uzreiz, bet to drīkst darīt pat ar vairāku dienu nobīdi.

Pagājušajā nedēļā kopumā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 39 577 cilvēki, bet nedēļu iepriekš – 41 015 cilvēki. Līdz ar to pagājušajā nedēļā vakcinācijas temps bijis otrs augstākais kopš jūlija pirmās nedēļas, kad vakcīnu pret Covid-19 saņēma 56 946 cilvēki. Pēc tam līdz pat septembra otrajai pusei nevienu nedēļu neizdevās sasniegt 40 000 vakcinētu cilvēku nedēļā.

Svētdien pret Covid-19 kopumā savakcinēti 1334 cilvēki, no tiem 378 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 262 – pie otrās, bet 694 sapotēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Svētdien Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās septiņas ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centru apvienības", "Veselības centra 4" un "Dziedniecības" mediķi, sapotējot attiecīgi 675, 299 un 116 pacientus.

No visiem svētdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 58 seniori vecumā virs 60 gadiem, 20 personas ar hroniskām slimībām un 19 ārstniecības personas.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 657 509 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmis 795 241 cilvēks, bet vakcinācijas procesu noslēguši 862 117 cilvēki. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vakcinēti 49,59% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 45,80% iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.