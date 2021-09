Vakcinācijas pret Covid-19 temps pagājušajā nedēļā sarucis par 10%

Vakcinācijas pret Covid-19 temps Latvijā pagājušajā nedēļā turpinājis sarukt – vakcinēts par 10% mazāk iedzīvotāju nekā iepriekšējā nedēļā jeb aptuveni tikpat daudz cilvēku, cik Jāņu nedēļā, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Pagājušajā nedēļā kopumā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 31 146 cilvēki, bet nedēļu iepriekš – 34 915 cilvēki, savukārt Jāņu nedēļā, kurā līdz šim bija sliktākie potēšanas rādītāji, vakcīnu pret Covid-19 saņēma 31 873 cilvēki. Tādējādi, saskaņā ar pašreizējiem datiem, aizvadītajā nedēļā vakcinēšanas pret Covid-19 temps bijis zemākais šovasar, tomēr tas vēl varētu mainīties pēc visu pēdējo dienu datu apkopošanas un ievadīšanas vienotajā datubāzē.

Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24. maija, kad vidēji dienā tika vakcinēts ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēku. No 10. maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji krītas.

Svētdien pret Covid-19 kopumā savakcinēti 696 cilvēki, no tiem 359 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 332 – pie otrās, bet pieci sapotēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Svētdien Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās septiņas ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centra 4" un "Veselības centru apvienības" mediķi, sapotējot attiecīgi 289 un 263 pacientus.

No visiem svētdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 37 seniori vecumā virs 60 gadiem, 12 ārstniecības personas, septiņas personas ar hroniskām slimībām un divi izglītības iestāžu darbinieki.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 530 107 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmuši 756 303 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 773 804 cilvēki. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu līdz šim saņēmuši 46,10% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 40,99% iedzīvotāju. Pilnībā vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars nedaudz pārsniedz tikai pirmo poti saņēmušo īpatsvaru, jo J&J vakcīnai nepieciešama tikai viena deva, pēc kuras cilvēks uzskatāms par pilnībā vakcinētu.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.