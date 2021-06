Vakcinācijas pret Covid-19 temps vienmērīgs jau otro nedēļu

Šīs nedēļas pirmajās četrās dienās Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši aptuveni tikpat daudz cilvēku cik pagājušās nedēļas pirmajās četrās dienās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati, šonedēļ līdz ceturtdienai ieskaitot Latvijā pret Covid-19 sapotēti 70 402 cilvēki, bet pagājušajā nedēļā līdz ceturtdienai - 75 193 cilvēki.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits šajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts. Piemēram, ceturtdienas rītā NVD rīcībā bija dati par 14 982 trešdien vakcinētiem cilvēkiem, bet piektdienas rītā, datus aktualizējot, šis skaitlis ir palielinājies gandrīz par 5000 jeb līdz 19 728.

Savukārt ceturtdien, saskaņā ar pašreizējiem NVD datiem, Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas 17 495 personas, tostarp 2756 cilvēki tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 14 052 - pie otrās, bet 687 personas sapotētas ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 437 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši AS "Veselības centru apvienība", SIA "Veselības centrs 4" un SIA "Vizuālā diagnostika" mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 2202, 1440 un 819 cilvēkus.

No visiem ceturtdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem vairāk nekā puse bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 3577 seniori vecumā virs 60 gadiem un 1917 personas ar hroniskām slimībām. Pārējo sabiedrības grupu pārstāvji vakcinēti mazāk.

Ceturtdien Latvijā izpotētas 1409 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 9848 šīs vakcīnas otrās devas, 1343 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 2154 šīs vakcīnas otrās devas, četras "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas un 2050 šīs vakcīnas otrās devas, kā arī 687 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Līdz 3.jūnijam ieskaitot Latvijā kopumā izpotētas 431 445 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas devas, 201 097 "AstraZeneca" vakcīnas devas, 158 272 "Moderna" vakcīnas devas un 21 541 J&J vakcīnas deva.

Tādējādi līdz šim vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā ir saņēmuši 493 835 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 318 520 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 812 355 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 26,16% iedzīvotāju, bet abas - 16,87%.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.