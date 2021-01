Vakcinācijas projekta birojam piešķir 600 tūkstošus; darbosies gadu (plkst. 18.50)

Ministru kabinets piešķīris 641 806 eiro Vakcinācijas projekta biroja atalgojumam un pakalpojumu iepirkšanai, pēc valdības sēdes piektdien, 15. janvāra, vakarā preses konferencē pēc valdības sēdes paziņoja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Paredzēts, ka tiks algoti desmit cilvēki uz 12 mēnešiem, ieceri raksturoja Pavļuts.

Ministrs skaidroja, ka birojs nav iecerēts kā pastāvīga vienība, bet kā projekts, pēc kura pabeigšanas tiks izbeigtas darba attiecības. "Šobrīd esam paredzējuši, ka līgumi tiek slēgti uz 12 mēnešiem," teica Pavļuts, piebilstot, ka Veselības ministrija jau publicējusi aicinājumu pieteikties uz piecām vakancēm birojā.

Tas darīts, lai dotu iespēju pieteikties tiem "augstas raudzes" profesionāļiem, kuri redz šeit iespēju kalpot Latvijai un palīdzēt sabiedrībai iziet no pandēmijas un atgriezties pie normālas dzīves, sacīja ministrs.

Biroja darbība plānota kā augstākā līmeņa nacionāla mēroga projekta vadīšana, tāpēc birojā ar desmit darbiniekiem būs pārstāvētas būtiskas kompetences.

"Projekts kādam ir jāvada. Ir nepieciešami cilvēki, kas spēj augstā līmenī strādāt un koordinēt daudzas iesaistītās iestādes, speciālistus, partnerus gan komunikācijas laukā, kur liels darbs darāms, lai atspēkotu nepatiesu informāciju un palīdzētu Latvijas sabiedrības vairākumam būt pārliecinātam, ka vakcinācija ir drošs un vienīgais ceļš izejai no krīzes, gan jāorganizē pats vakcinācijas process un jādabū pie viena galda visas iesaistītās puses – privātās medicīnas iestādes, ģimenes ārsti, slimnīcas, pašvaldības un daudzi citi," skaidroja Pavļuts.

Tāpat nepieciešams veidot atbilstošu IT rīku, lai varētu īstenot vakcinācijas procesu, un šis projekts ir jākoordinē, kā arī loģistikas sadaļa.

Tā kā Veselības ministrijas rīcībā nav līdzekļu šāda biroja izveidei, tai bija jāprasa papildu līdzekļu novirzīšana šim mērķim no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. "Krīzes posmā līdz šim neviens cilvēks veselības nozarē nav ticis pieņemts speciāli darbā, lai strādātu ar šo lielo vakcinācijas projektu. Līdz ar to šo komandu veidojam no nulles, un visi partneri uzsver, ka tāda viena vieta nepieciešama, lai zinātu, kam zvanīt un jautāt par vakcinācijas procesu," norādīja Pavļuts.

Sarunā ar žurnālistiem prognozējot vakcinācijas tempu un attīstības gaitu, Pavļuts norādīja, ka tas lielā mērā atkarīgs no kravu piegādēm. Patlaban lielākā iespējamā krava, kas varētu Latviju sasniegt nākamajā mēnesī, salīdzinoši neliels "Moderna" vakcīnu skaits, kam nav vēl nepieciešama liela jauda.

"Faktiski es teiktu, ka mums vēl ir nepieciešams pusotrs mēnesis, lai kopā ar biroju izveidotu vakcinācijas jaudu, kas sasniegtu 100 tūkstošus un vairāk vienā nedēļā," teica Pavļuts, piebilstot, ka labāks pavērsiens būtu, ja Eiropas Zāļu aģentūra 29. janvārī apstiprinātu "AstraZeneca" vackcīnas, jo mums ir zināmas cerības, ka tad jau februāra otrajā pusē mūs varētu sasniegt pirmā lielā krava – 170 tūkstošu "AstraZeneca" vakcīnu.

Tādā gadījumā jābūt gataviem vakcinēt ar lielāku jaudu nekā patlaban, kad šī gada pirmajās divās nedēļās vakcinēti 13 000 mediķu, sacīja Pavļuts, norādot, ka šī jauda ir atbilstoša Latvijā jau esošo vakcīnu skaitam, bet jauda ir ļoti būtiski jāpaātrina. Tāpēc arī valdība devusi divas nedēļas Veselības ministrijai vakcinācijas plāna pilnveidošanai.

Piektdien Pavļutam bijusi tikšanās ar IT industrijas pārstāvjiem, vienojoties par turpmāko gaitu, kā nedēļas laikā veidot darba uzdevumu un paralēli strādāt pie iespējamiem risinājumiem, lai izveidotu sistēmu, kas risina visas ar vakcinācijas procesa būtiskās vajadzības. Tāpat bijusi saruna ar zāļu lieltirgotavu, kuri jau tagad profesionāli pārvadā zāles un vakcīnas, pārstāvjiem, gan arī citiem loģistiskas nozares pārstāvjiem par to, kādā veidā būtu jābūvē loģistikas sistēma, lai mēs varētu nodrošināt attiecīgo vakcinācijas jaudu. Tikšanās ar citām iesaistītajām pusēm turpināsies nākamajā nedēļā, lai varētu plānot un īstenot nepieciešamo jaudu tuvākajā laikā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja, ka ir skaidrs, ka svarīgākais mums ir iziet no Covid-19 pandēmijas krīzes un ir zināms, ka ceļš ved caur brīvprātīgo vakcināciju. Viņš pauda cerību, ka vairums valsts iedzīvotāju būs gatavi vakcinēties.

"No valdības viedokļa šobrīd vissvarīgākais uzdevums ir nodrošināt, lai viss vakcinācijas process ir skaidrs, saprotams un veiksmīgs," sacīja Kariņš, atgādinot, ka jau dienu iepriekš valdība lēmusi atbalstīt veselības ministra ierosinājumu izveidot īpašu Vakcinācijas projekta biroju. Tāpēc piektdien valdība nolēma piešķirt Veselības ministrijas pieprasītos budžeta līdzekļus biroja izveidošanai.

"Lai izietu no krīzes, mums vajadzīga vakcinācija. Lai veiktu vakcināciju, mums vajadzīga skaidra sistēma, un šajā sistēmas kodolā būs šis birojs," rezumēja Kariņš.

Piektdien četros pēcpusdienā Ministru kabinets pulcējas attālinātā ārkārtas sēdē, lai lemtu par Vakcinācijas projekta biroja izveidi un tam nepieciešamo finansējumu, portālu "Delfi" informēja Ministru kabineta preses sekretārs Reinis Grāvītis.

Sēdes darba kārtībā bija iekļauts Veselības ministrijas informatīvais ziņojums par nepieciešamo finansējumu Vakcinācijas projekta biroja izveidei, rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"".

Piektdien Veselības ministrija steidzamības kārtā izsludinājusi konkursu uz piecām Vakcinācijas projekta biroja vakancēm – vakcinācijas projekta vadītājs, komunikācijas koordinators, informāciju tehnoloģiju koordinators, vakcinācijas procesa koordinators un loģistikas koordinators, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

Pretendentiem tiek piedāvāta unikāla profesionālā pieredze – iesaistīties valstiski nozīmīga projekta vadīšanā un pieņemt sabiedrībai būtiskus lēmumus veselības sektora jomā. Pieteikties amatiem iespējams līdz šā gada 19. janvārim.

Kandidātiem nepieciešama teicama reputācija, atbilstoša augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, atbilstoša profesionālā pieredze nacionāla mēroga pārnozaru projektos, pieredze stratēģiskā plānošanā, zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, kā arī vēlamas zināšanas par veselības aprūpes sistēmu Latvijā, skaidroja ministrijā.

"Delfi" jau ziņoja, ka ceturtdien, 14. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja ieceri veidot vakcinācijas projekta uzraudzības padomi un projekta vadības biroju. Tas ļaus efektīvāk nodrošināt vakcinācijas procesu Latvijā.

"Mums īsā laikā jānodrošina vakcinācijas iespēja pusotram miljonam Latvijas iedzīvotāju. Tik apjomīga darba paveikšanai visas nozares strādās kopā un atbildība būs augstākajā – valdības – līmenī. Darba centrā būs man tieši pakļauts vakcinācijas birojs jeb štābs, kuram jāsāk strādāt vistuvākajā laikā," skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Gatavojoties visaptverošai vakcinācijai un īpaši brīdim, kad Latvijā vienlaikus būs pieejams liels apjoms vakcīnu devu, pieņemts lēmums vakcinācijas procesu organizēt augstākā līmenī. Plānots, ka to vadīs nevis darba grupa veselības aprūpes nozarē, bet gan īpaši veidota uzraudzības padome Ministru prezidenta valdībā, informējaVeselības ministrija.

Vakcinācijas pret Covid-19 pārvaldības mehānisms paredz projekta vadību vairākos līmeņos – politiskās vadības līmenī vadību veiks Ministru prezidenta vadīta Krīzes vadības padomes apakšgrupa, kurā ir pārstāvēta ministriju augstākā politiskā vadība, lai pieņemtu politiskus un stratēģiskus lēmumus par vakcinācijai piešķiramajiem resursiem, izmaiņām normatīvajā regulējumā, starptautisko sadarbību.

Atbildīgo nozaru ministriju līmenī vakcinācijas procesa uzraudzību veiks Krīzes vadības koordinācijas grupas Covid-19 izplatības ierobežošanai ietvaros izveidota apakšgrupa, un kuras sastāvā ir atbildīgo nozaru ministriju pārstāvji (valsts sekretāri, valsts sekretāru vietnieki), kas var pieņemt lēmumus nozaru ministrijas vārdā, pašvaldību pārstāvji un citi sadarbības partneri. Šī vadības koordinācijas grupa pieņems lēmumus konkrētu pasākumu ieviešanai, nodrošinās saskaņotu starpnozaru sadarbību. Tāpat šī koordinācijas grupa sagatavos lēmumus pieņemšanai Ministru kabinetā.

Veselības nozares mērogā tiks izveidots Vakcinācijas projekta birojs ar projekta vadītāju, vakcinācijas procesa koordinatoru, komunikācijas koordinatoru ar komunikācijas speciālistiem, informācijas tehnoloģiju koordinatoru, loģistikas koordinatoru un citiem speciālistiem, piemēram, datu analītiķi u. tml. Vakcinācijas projekta birojs būs tieši pakļauts veselības ministram un nodrošinās saikni starp Krīzes vadības padomi, Krīzes vadības koordinācijas grupu Covid-19 izplatības ierobežošanai un Veselības ministrijas izveidotajām darba grupām vakcinācijas projekta ieviešanai.

Vakcinācijas projekta birojs koordinēs Veselības ministrijas izveidotās vakcinācijas projekta ieviešanas grupas, kurā darbosies veselības nozares atbildīgās personas un eksperti.

Vakcinācijas projekta ieviešanu nodrošinās vairākas grupas, kuru uzdevums būs rast konkrētus risinājumus vakcinācijas projekta ieviešanai šādās jomās – vakcinācijas process; loģistika; informācijas tehnoloģiju atbalsta rīku izstrāde un ieviešana; komunikācija; starptautiskā sadarbība.

Plānots, ka šāda projekta struktūra tiks izveidota tuvākajā laikā, piesaistot arī augsti kvalificētus speciālistus. Līdz 19. janvārim Veselības ministrija sagatavos informatīvo ziņojumu par nepieciešamo finansējumu vakcinācijas projekta biroja izveidei, savukārt līdz 28. janvārim Veselības ministrija sagatavos un valdībai izskatīšanai iesniegs precizēto informatīvo ziņojumu "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju".

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu, vai reāli birojs ministra pakļautībā sāks darboties februārī, ja vēl nākamnedēļ plānots lemt par finansējumu, un par darbinieku atlases principiem, Pavļuts preses konferencē sacīja, ka "pēc naudas iesim pie pirmās iespējas, un Ministru prezidents jau šodien minēja, ka mēs varam to risināt arī rakstveida procedūrā. Vienkārši ir jāpanāk vienošanās par šīm vajadzībām un te nebūs nekādas kavēšanās".

Par darbinieku atlasi ministrs sacīja, ka būtiskākās ir apmēram piecas pozīcijas – izcils projekta vadītājs ar pieredzi sarežģītu projektu īstenošanā, komunikācijas koordinators, loģistikas koordinators, IT projekti koordinators un vakcinācijas medicīniskā procesa koordinators. Pavļuts pieļāva, ka darba procesā varbūt kaut kas šajos nosaukumos mainīsies, bet tās ir galvenās kompetences, kas birojā būs nepieciešamas.

"Mēs centīsimies būt atklāti, atvērti un caurspīdīgi šajā procesā, bet, protams, ka formālu, ierēdniecisku konkursu mēs sarīkot nevaram, jo tad tas tiešām būs kaut kur februāra otrā pusē. To mēs nevaram atļauties. Es personīgi gribētu, lai vismaz projekta komandas galvenie elementi sāk strādāt nākamās nedēļas beigās, un es tiešām ceru, ka mēs to varam izdarīt. Mēs plānojam publicēt arī formālu darba sludinājumu ar ļoti īsu pieteikšanās termiņu, par ko es jau iepriekš atvainojos, bet mēs iesim šo atklātības ceļu," skaidroja ministrs.

"Protams, ka esmu paralēli uzrunājis kandidātus un konsultējos ar nozarēm, kādus kandidātus viņi redz, jo nav laika, ko šobrīd izniekot. Bet būs iespēja pieteikties arī cilvēkiem no malas. Veselības ministrijā nelielas komitejas formātā, un, ja pagūsim, tad piesaistot padomu no personāla atlases kompānijām, lai interviju process būtu strukturēts un pamatots, plānojam pieņemt lēmumu nākamās nedēļas vidū, par tiem cilvēkiem, kurus atlasām šiem amatiem," teica Pavļuts, paužot cerību, ka viņi varēs uzreiz uzsākt darbu.