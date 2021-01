Veselības ministrija ir izskatījusi 416 pretendentu pieteikumus un izveidojusi Vakcinācijas projekta biroja komandas kodolu. Vakcinācijas projektu biroju vadīs Eva Juhņēviča, tajā būs arī Pēteris Rimšs, Ieva Stūre, Māris Dreimanis un Armīns Kalniņš, portālu “Delfi” informēja ministrijā.

Ministrijā norāda, ka visi izvēlētie profesionāļi ir ar pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanā, tostarp eiro ieviešanas projekta, Dziesmu un deju svētku un Latvijas zāļu verifikācijas projekta organizēšanā.

Vakcinācijas projekta biroju vadīs Eva Juhņēviča, kurai ilggadīgā pieredze nacionāla mēroga pārnozaru projektu vadībā. Viņa bijusi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore. Viņas vadībā pirmo reizi izstrādāta un īstenota svētku dalībnieku digitāla reģistrācijas un procesu vadības sistēma, kas ļāva samazināt birokrātiskā aparāta izmantošanu datu apstrādei un nodrošināja iespēju efektīvi nodot informāciju katram dalībniekam.

Tāpat Juhņēviča bijusi Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre, līdz šim vadījusi Rīgas Tūrisma attīstības biroju, septiņus gadus organizējusi Rīgas maratonu un citus liela mēroga projektus.

Vakcinācijas projekta biroja vakcinācijas procesa koordinators būs Pēteris Rimšs, kurš veiksmīgi vadījis Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanas projektu, kas novērš viltotu zāļu nokļūšanu legālā izplatīšanas ķēdē. Rimšs iepriekš bijis Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs, mācījis projektu vadību vairākiem simtiem dažādu nozaru speciālistu, tostarp veselības nozarē un valsts pārvaldē strādājošajiem. Rimšam ir arī starptautisku projektu vadības pieredze.

Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas koordinatore būs Ieva Stūre, kura līdz šim vadīja vienu no Latvijas lielākajām sabiedrisko attiecību aģentūrām "Komunikācijas aģentūra/Edelman Affiliate". Ieva Stūre ir Latvijas Komunikācijas asociācijas padomes priekšsēdētāja, veiksmīgi vadījusi saziņu ar cilvēkiem eiro ieviešanas projektā Latvijā.

Vakcinācijas projekta biroja informāciju tehnoloģiju koordinators būs Māris Dreimanis, kurš vadījis augstākā līmeņa IKT projektus gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos. Piemēram, no piegādātāja puses uzraudzījis Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu informācijas pakalpojuma modernizācijas projektu, vadījis viena no pasaules lielākiem tirgus izpētes uzņēmumiem "GfK SE" (Vācija) globālo IT harmonizācijas programmu, vadījis programmatūras izstrādi starptautiskiem klientiem, piemēram, "Standard & Poor's", "Universal Music Group", kā arī Saeimai, Labklājības ministrijai, VSAA un "Latvenergo".

Brīvprātīgi un bez atlīdzības vakcinācijas IT koordinēšanu atbalstīs Krists Avots, SIA "Tet" digitālās transformācijas direktors. Avots pēdējos divus gadus vada apjomīgu pārmaiņu programmu, kas ietver uzņēmuma IT infrastruktūras maiņu, biznesa procesu pārskatu un darba organizācijas maiņu. Iepriekš Avots vadīja "Tet" Korporatīvās attīstības dienestu, atbildot par jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu. Krists Avots pilnībā neizbeigs savas esošās darba attiecības, viņa pārstāvētais uzņēmums vakcinācijas projekta IT sistēmas izstrādē neiesaistīsies, norāda ministrijā.

Vakcinācijas biroja projekta loģistikas koordinators būs Armīns Kalniņš ar plašu pieredzi loģistikas projektu organizēšanā un vadībā. Pieredzi loģistikā guvis arī uzņēmumos, kas saistīti tieši ar zāļu un vakcīnu loģistiku - "Tamro" un "Magnum Medical". Strādājis par loģistikas vadītāju arī uzņēmumos "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", "Amber Distribution" un "British American Tobacco".

Jau vēstīts, ka darbam vakcinācijas projekta birojā, kuram jānodrošina iespēja vakcinēties pusotram miljonam Latvijas iedzīvotāju, plānots kā atbalsta personālu pieņemt vēl piecus cilvēkus.