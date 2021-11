Vakcināciju pret Covid-19 atbalsta 62%, bet neatbalsta 16% iedzīvotāju, secināts aptaujā

Vakcināciju pret Covid-19 atbalsta 62%, bet pret to iestājas 16% respondentu, secināts pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā.

Pētījumu centrs SKDS no šā gada 19. oktobra līdz 7. novembrim telefoniski aptaujāja 1003 respondentus vecumā no 15 gadiem, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret Covid-19 pandēmiju un valdības rīcību tās ierobežošanā.

Raksturojot attieksmi pret vakcinēšanos, vairākums to atbalstīja, proti, 10 punktu skalā, kur 10 ir augstākā vērtība, 62% sniedza vērtējumus no 8 līdz 10. Pret vakcināciju noskaņoti bija 16%.

Aptaujas veicēji piebilda, ka no respondentiem, kam ir 76 gadi un vairāk, vakcinēšanos atbalstīja 76%.

Vaicāti par pašu vakcinēšanās statusu, 70% aptaujāto norādīja, ka ir pilnībā vakcinēti un vēl 10%, ka esot uzsākuši vakcinācijas procesu.

"Lai arī ir vērojama sakarība starp atbalstu vakcīnām un pašu vakcinēšanos, jāatzīmē, ka arī no tiem, kuri ir pret vakcīnām, 25% esot pilnībā vakcinēti un vēl 14% ir sākuši vakcinācijas procesu," piebilda SKDS pārstāvji.

Aptaujā secināts, ka 38% respondentu, kuri pagaidām vēl nav vakcinējušies, plāno to izdarīt tuvākajā laikā, bet 53% to nedarīšot, tostarp 40% noteikti nevakcinēsies.

Saskaņā ar aptaujas datiem, to neplāno darīt arī 17% no respondentiem, kuri kopumā atbalsta vakcinēšanos.

Vaicāti, cik lielu ietekmi uz lēmumu vakcinēties atstāja noteiktie ierobežojumi un darba devēja vai mācību iestādes prasības, 15% no tiem, kuri ir pilnībā vakcinēti vai uzsākuši vakcinācijas procesu, atbildēja, ka to darījuši "galvenokārt" šo iemeslu dēļ, bet 13% "tikai" šo ārējo faktoru rezultātā. Tie, kuri vēl tikai plāno vakcinēties, piespiešanas ietekmi atzina biežāk, bet arī šajā grupā 54% atzina, ka tas nav iemesls, kā dēļ plāno vakcinēties.

Raksturojot iemeslus, kāpēc nav vakcinējušies, respondenti visbiežāk – 31% – pauda bažas par komplikācijām un blaknēm, 30% pauda uzskatu, ka vakcīnas ir nepietiekami pārbaudītas, kā arī 23% atsaucās uz savu veselības stāvokli un 22% norādīja uz nepieciešamības vakcinēties trūkumu.

Savukārt, vaicāti, kas viņus varētu pamudināt vakcinēties, 18% aptaujāto norādīja uz vēlmi nogaidīt un pārliecināties, ka citiem nerodas problēmas, bet 15% atbildēja, ka to darītu darba dēļ. Aptaujas autori piebilda, ka 36% respondenti nevakcinēsies ne pie kādiem nosacījumiem.

Tāpat aptaujā 57% respondentu atzina, ka iespēju vakcinēties nav pārrunājuši ar savu ģimenes ārstu. 20% atbildēja, ka šie jautājumi ir pārrunāti vizītes laikā, bet 13% – ka ir zvanījuši ārstam. 9% norādīja, ka par vakcināciju ir zvanījis ģimenes ārsts. Sarunas laikā absolūtais vairākums ģimenes ārstu esot atbalstījuši vakcinēšanos, bet 3% tomēr neesot ieteikuši to darīt. Raksturojot ārsta argumentāciju, visbiežāk tika norādīti ar respondenta veselības stāvokli saistīti faktori.

Atbildot uz jautājumiem par bērnu vakcināciju, 48% no respondentiem, kuriem ir bērni vecumā no 12 līdz 17 gadiem, atbildēja, ka neviens no viņiem nav vakcinēts, bet 34%, ka visi ir vakcinēti. SKDS pārstāvji piebilda, ka arī šajā jautājumā vērojama saistība ar paša respondenta attieksmi pret vakcinēšanos, tomēr arī no respondentiem, kuri atbalsta vakcinēšanos, 30% atbildēja, ka neviens no viņu bērniem šajā vecumā nav vakcinējies.

Jautāti par 5-11 gadus vecu bērnu vakcināciju, 57% no respondentiem, kam ir bērni šādā vecumā, atbildēja, ka nepiekristu tos vakcinēt arī tad, ja vakcīna būtu pieejama šāda vecuma bērniem, tostarp 42% – "noteikti nepiekristu".

Tiesa, vairākums jeb 57% no vecākiem, kuri paši atbalsta vakcinēšanos, piekristu vakcinēt arī savus bērnus šajā vecuma grupā.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā pēcsvētku nedēļā Latvijā par 26% palielinājies vakcinācijas pret Covid-19 temps, taču turpinājis kristies pirmreizēji sapotēto cilvēku īpatsvars, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati, kuri gan tuvāko dienu laikā vēl tiks papildināti.

Tāpat vēstīts, ka patlaban valstī pret Covid-19 vakcinēti 935 153 jeb 91% no valstī nodarbinātajiem, liecina Ekonomikas ministrijas apkopotie dati.

