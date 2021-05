Vakcīnas pret Covid-19 pirmo poti līdz šim saņēmuši 14% Latvijas iedzīvotāju, savukārt vakcināciju pabeiguši 2,87% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdien, 3. maijā, Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 2513 iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Vakcīnas pret Covid-19 pirmo poti pirmdien saņēmuši 1836 iedzīvotāji, savukārt otro devu saņēmuši 677 cilvēki. Šie rezultāti gan vēl var mainīties, jo sistēmā dati par vakcinēšanas faktu jāievada trīs dienu laikā.

Atbilstoši jaunākajiem datiem pagājušajā nedēļā vakcinēti 56 380 iedzīvotāji jeb vidēji 8055 cilvēki dienā, kas ir par 18% vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Pirmdien, 3. maijā, iedzīvotāji pārsvarā saņēmuši "Pfizer/BionTech" vakcīnu. Kā pirmo devu "Pfizer/BionTech" vakcīnu saņēma 1456 cilvēki, "Moderna" pirmā deva tikusi 343 cilvēkiem, bet "AstraZeneca" izmantota 37 reizes. Kā otrā deva pirmdien "AstraZeneca" vakcīna izmantota 357 reizes, "Moderna" – 173 reizes, bet "Pfizer/BionTech" – 147 reizes.

No pirmdien, 3. maijā, vakcinētajiem 920 bija personas vecumā virs 60 gadiem, 454 ietverti kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kas neatbilst nevienai no prioritārajām kategorijām, 383 – personas ar hroniskām slimībām, 176 personas, kuras vakcinētas "pēc paša vēlēšanās, 150 – izglītības iestāžu darbinieki, 109 – citās paaugstināta riska grupās iekļautie, 79 – ārstniecības personas, 67 – iedzīvotājs, kuriem ir kontakts ar personām ar hroniskām slimībām, 57 – operatīvo iestāžu darbinieki, 38 – sociālās aprūpes centru (SAC) darbinieki, 30 – SAC iemītnieki, 17 – ārstniecības iestāžu darbinieki, 16 – nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, sešas personas, kurām ir "citas veselības indikācijas", trīs "speciālo iestāžu klienti" un trīs Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki.

Pirmdien vakcināciju veikuši 57 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk SIA "Vizuālā diagnostika" - 312 reizes, AS "Veselības centru apvienība" – 278, SIA "Dzelzceļa veselības centrs" – 277, SIA "Veselības centrs 4" – 272 un SIA "Medexpert Plus" – 233.

Kopš vakcinācijas procesa sākuma Latvijā pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmuši 267 641 jeb 14,13% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu, saņemot arī otro devu vai "Johnson&Johnson" vakcīnu, noslēdza 54 325 cilvēki jeb 2,87% populācijas.

Līdz šim izlietotas 321 966 vakcīnu pret Covid-19 devas, no tām 143 217 "AstraZeneca", 103 802 "Pfizer/BionTech", 74 696 "Moderna" un 251 "Johnson&Johnson" vakcīna. Pirmajām devām izmantotas 128 144 "AstraZeneca", 81 201 "Pfizer/BionTech", 58 296 "Moderna" vakcīnas, savukārt otrajām devām – 15 073 "AstraZeneca", 22 061 "Pfizer/BionTech", 16 400 "Moderna" vakcīnas. Savukārt "Johnson&Johnson" vakcīna, ar kuru vakcinācijas pabeigšanai pietiek ar vienu devu, izmantota 251 reizi.

Vakcīnu pirmās potes saņēmuši 108 835 personas vecumā virs 60 gadiem, 52 673 personas ar hroniskām slimībām, 25 750 ārstniecības personas, 16 570 izglītības darbinieks, 12 694 citās prioritārajās grupās iekļautie, 10 925 ārstniecības iestāžu darbinieki, 8574 SAC klienti, 3838 SAC darbinieki, kā arī 28 033 prioritārajās kategorijās neiekļautie iedzīvotāji.

Vakcinācijas procesu pabeigušas 18 205 ārstniecības personas, 17 034 personas vecumā virs 60 gadiem, 7583 ārstniecības personas, 5115 personas ar hroniskām slimībām, 2745 SAC klienti, 1616 citās prioritārajās grupās iekļautie, 1602 SAC darbinieki, 337 prioritārajās kategorijās neiekļautie iedzīvotāji.

Kā ziņots, no pirmdienas vietnē "manavakcina.lv" jebkurš Latvijas iedzīvotājs vecumā virs 18 gadiem var izvēlēties sev tuvāko un ērtāko vakcinācijas pret Covid-19 vietu un pieraksta laiku.