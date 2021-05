Vakcinēti darba kolektīvi līdz 20 cilvēkiem telpās varēs pulcēties bez maskām, lemj valdība

Valdība otrdien, 18. maijā, apstiprināja Veselības ministrijas (VM) rosinātos atvieglojumus pret Covid-19 vakcinētiem cilvēkiem, atļaujot pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē.

VM piedāvājums paredz, ka vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas varēs brīvāk pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas kolektīvi vai sporta komandas.

Tāpat ministrija rosināja noteikt, ka, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, darba vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēku, kuri ir vakcinēti vai ir pārslimojuši Covid-19. Izņēmums attieksies tikai uz pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumus. Koplietošanas telpās arī turpmāk būs jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro distancēšanās.

Tāpat veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) prezentēja arī citus plānotos atvieglojumus, kas būtu ieviešami, kad epidemioloģiskā situācija uzlabosies.

Kā norāda VM, līdz 1. jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes. Paralēli ministrijā norit darbs pie iedzīvotājiem daudz ērtākiem gan nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem.

No 1. jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs iegūt tiešsaistē, bet no 15. jūnija šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no ES digitālā zaļā sertifikāta, norādīja VM.

Prasības lietot maskas, distancēties un ievērot citus epidemioloģiskās drošības pasākumus tiks saglabātas vietās, kurās vienlaikus uzturas gan vakcinēti vai pārslimojuši, gan nevakcinēti cilvēki un kurās nav viegli pārliecināties par personas statusu, piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās, uzsvēra ministrijā.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns, uzsākot diskusiju par konkrēto jautājumu, akcentēja diskriminācijas risku pret Covid-19 nevakcinētiem cilvēkiem, jo ir jāievēro Satversmē noteiktais un jāizslēdz diskriminācijas risks. Satversmes pārkāpums būtu, ja netiktu ļauti tie paši atvieglojumi, uzrādot negatīvu Covid-19 testu, viņš uzsvēra.

Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas vadītāja Sabīne Ulberte uzsvēra, ka skaistumkopšanas speciālistiem un kosmetologiem nav ļauts strādāt jau septiņus mēnešus. "No skaistumkopšanas nozares nebūtu iebildumu, ka jālieto respiratori, jāmēra temperatūra," sacīja Ulberte, akcentējot, ka tas vismaz nozīmētu, ka drīkst strādāt.

Tāpat viņa vērsa uzmanību uz kritērijiem, kas ir noteikti, lai, ieviešot nākamos atvieglojumus, no 1. jūnija skaistumkopšanas speciālisti, kuri ir vakcinēti pret Covid-19, varētu strādāt. Ulberte pauda satraukumu, ka šis datums tiks atlikts, jo konkrētie kritēriji par vakcinācijas aptveri un epidemioloģisko situāciju nebūs īstenojušies.

Pavļuts skaidroja, ka tiek piedāvāts konkrēts veids, kā īstenot konkrētus pasākumus. Pakalpojumi, kuri nav atļauti epidemioloģiskās situācijas dēļ, nav tikai skaistumkopšanas nozarē, viņš uzsvēra.

Ir konkrēti pakalpojumi, kurus sniedz ārstniecības personas, bet ir jāvērtē katra pakalpojuma specifiskie riski saslimt, sacīja Pavļuts.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) uzsvēra, ka arī pusaudžiem un bērniem vecumā līdz 16 gadiem, kuri netiek vakcinēti, būtu jānosaka atvieglojumi, piemēram, par masku nenēsāšanu jaunākajā vecumposmā.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) piebilda, ka "cīnīties, lai bērniem nebūtu masku, būtu kā cīnīties, lai bērni būtu maksimāli nepasargāti".

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sacīja, ka ir jāvirzās uz priekšu – vakcinācija ir viens no ceļiem, kā to darīt. Tāpat viņš norādīja, ka ir "jāsāk skatīties, kā sinhronizēt mūsu sistēmu" saistībā ar ceļošanu ārpus valsts robežām, jo digitālais zaļais sertifikāts "iedod rāmi", bet katra valsts var pielāgot savas prasības ceļošanai.

Jau ziņots, ka VM, izvērtējot Covid-19 infekcijas izplatības riskus, rosinājusi cilvēkiem, kuri vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19, noteikt virkni papildu atvieglojumu, tostarp plašākas iespējas pulcēties, apmeklēt pasākumus, sportot un saņemt pakalpojumus, portālu "Delfi" informēja VM.

Ja palielinās vakcinācijas aptvere, no 1. jūnija varēs sniegt individuālos pakalpojumus, piemēram, ievērojot atbilstošas epidemioloģiskās drošības prasības, darbu varēs atsākt vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši kosmetologi, masieri u.c.

No 15. jūnija pie nosacījuma, ja tiks sasniegta 50% vakcinācijas aptvere un uzlabosies epidemioloģiskā situācija, plānoti vēl plašāki atvieglojumi, piemēram, kultūras, izklaides, sporta pasākumu, konferenču un mācību, ēdināšanas iekštelpās, skaistumkopšanas, fitnesa, labsajūtas u.c. pakalpojumu pieejamība.

Tāpat organizēti tikties varēs vakcinētas personas, apmeklējot sociālās aprūpes namus, ieslodzījuma vietas vai ārstniecības iestādes.

Tāpat ziņots, ka jau šobrīd pret Covid-19 vakcinētie var neievērot mājas karantīnu un pašizolāciju, kā arī var neveikt rutīnas testus darba vietās. Tāpat 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas var neievērot pašizolāciju, ierodoties Latvijā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Apvienotās Karalistes.

Ņemot vērā, ka dažādās valstīs šobrīd ir izplatīti dažādi Covid-19 paveidi, kas ir daudz infekciozāki un pret kuriem vakcīnas iedarbība ne vienmēr ir pietiekami efektīva, ir jāparedz, ka šajos gadījumos par pilnu vakcinācijas kursu var uzskatīt tikai vakcināciju atbilstoši vakcinācijas instrukcijai 15 dienas pēc abu vakcīnas devu saņemšanas vai "Johnson & Johnson" izstrādātās vakcīnas "Janssen" gadījumā - ar vienu vakcīnas devu, iepriekš skaidroja VM.