Valdība atbalsta neapliekamā minimuma celšanu

Ministru kabinets trešdien ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), paredzot nākamgad celt neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī.

Likumprojekts paredz no aplikšanas ar IIN atbrīvot atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai ietvaros piešķirtos grantus, darba devēja segtos ārstniecības izdevumus normas ietvaros, kā arī palielināt pensionāru neapliekamā minimuma apmēru.

No likuma grozījumiem izriet, ka 2022. gadā maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma apmērs tiks pakāpeniski palielināts, proti, no nākamā gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūnijam likme būs 350 eiro mēnesī jeb 2100 eiro gadā, savukārt no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim likme būs 500 eiro mēnesī jeb 3000 eiro gadā.

Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, neapliekamā minimuma palielināšana pensijām 2022. gada budžetā prasīs papildus 36,1 miljonu eiro.

Ar likuma grozījumiem arī noteikts, ka pašvaldību piešķirtais atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nebūs apliekams ar IIN.

Tāpat ar IIN netiks aplikts piešķirtais atbalsts mājsaimniecībām par novecojušo azbestu saturošu jumtu nomaiņu. Šādas izmaiņas tiek pamatotas ar nepieciešamību nodrošināt atbalstu iedzīvotājiem veselībai kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā, it īpaši iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

Minētie likuma grozījumi ir daļa no 2022. gada budžetu pavadošās likumprojektu paketes. Gala lēmumu par izmaiņām pieņems Saeima.