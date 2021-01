Valdība atbalsta vakcinēšanas procesa pārvaldības IT risinājumu iegādi paātrinātā kārtībā

Lai novērstu Covid-19 pandēmijas izraisīto apdraudējumu sabiedrības brīvai attīstībai, labklājībai un stabilitātei, īstenojot efektīvi pārvaldītu visaptverošas vakcinācijas sistēmu, valdība otrdien, 26. janvārī, atbalstīja Veselības ministrijas (VM) lūgumu vakcinācijas procesa pārvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) risinājuma iegādi veikt paātrinātā kārtībā, portālu "Delfi" informēja VM preses sekretāre Sintija Gulbe.

Kā norādīja Gulbe, paredzēts nodrošināt IT risinājumu ieviešanu jau martā vienlaikus ar plānoto maksimālās aptveres vakcinācijas sākšanu.

Vakcinācijas procesa pārvaldības IT risinājums nodrošinās pilnvērtīgu atbalstu visos vakcinācijas procesos – iedzīvotāju reģistrācijai vakcinācijai, rindu pārvaldībai, vakcīnu loģistikai un vakcinācijas uzskaitei un pārvaldībai. Tas tiks veidots, izmantojot aktuālākās tehnoloģijas un ar jaudu, kas spēj nodrošināt sistēmas veiktspēju vienlaicīgi lielam lietotāju skaitam, skaidroja ministrijā.

Uzsākot IT risinājumu īstenošanu, jau vēstīts, ka aizvadītās nedēļas sākumā VM tika izveidota brīvprātīgo IT nozares ekspertu darba grupa, kas operatīvi izstrādāja IT sistēmas prasības vakcinācijas procesa efektīvai pārvaldībai. Tāpat uzrunāti IT nozares uzņēmumi, kas pamatojoties uz izstrādātajām prasībām, gatavi izstrādāt vakcinācijas procesa pārvaldības IT sistēmu.

Plānots, ka jau šonedēļ iepriekš VM izveidota vērtēšanas komisija izvērtēs un noteiks labāko piedāvājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām piedāvājuma izvērtēšanas prasībām.

Visa informācija par IT iepirkuma izstrādes un vērtēšanas sistēmu, piedāvājumu vērtēšanu un iepirkuma procesu būs publiski pieejama VM mājaslapā.