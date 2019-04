Valdība dod zaļo gaismu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai

Valdība otrdien deva akceptu Aizsardzības ministrijai (AM) paplašināt Rēzeknes militāro bāzi.

Valdība izskatīja AM informatīvo ziņojumu par vairāku nekustamo īpašumu atsavināšanu bāzes paplašināšanai. AM skaidro, ka īpašumi ministrijai nepieciešami, lai nodrošinātu Zemessardzes 32.bataljona bāzes teritorijas attīstību un fiziskā drošības līmeņa paaugstināšanu.

Ministrija vēlas atsavināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības SIA "Marīza M" piederošu nekustamo īpašumu Viļānu ielā 15 A. Tas sastāv no zemes un administratīvās ēkas. Uz šīs zemes atrodas arī daļēji nojaukta ēka, kas pieder "Mariza M".

Tāpat AM vēlas atsavināt kādai juridiskai personai piederošu zemi Viļānu ielā 15 B.

Kopumā abu šo īpašumu platība nepārsniedz vienu hektāru.

AM šodien saņēma valdības konceptuālu atbalstu nekustamo īpašumu atsavināšanai militārās bāzes paplašināšanai un attīstībai.

Tagad AM varēs sākt nekustamo īpašumu atsavināšanu un to veiks no sava budžeta līdzekļiem.

AM nesen vēstīja, ka pagājušā gadā ievērojami attīstīta militārā infrastruktūra. Apjomīgākās investīcijas notikušas Ādažu bāzē, kurā dienesta pienākumus pilda ne tikai Latvijas karavīri, bet arī NATO bataljona karavīri.

Pērn notikusi arī Zemessardzes bāzu attīstība, gan paplašinot un attīstot esošos īpašumus, gan AM valdījumā pārņemot jaunus nekustamos īpašumus. Turpmākajos četros gados AM plāno sākt sešu jaunu Zemessardzes bataljonu bāzu infrastruktūras attīstību - Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Krustpils, Gulbenes un Rēzeknes novados.

Lai stiprinātu reģionālo drošību, pagājušā gadā Lūznavā, Latgalē atklāta militārā bāze, kuras infrastruktūras attīstība turpināsies turpmākos piecus gadus. Līdz 2022.-2023. gadam militārās bāzes teritorijā plānots izmitināt vairāk nekā 400 karavīru un zemessargu.