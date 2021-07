Valdība IeM piešķir nepilnus 60 miljonus eiro VUGD autoparka atjaunošanai

Otrdien, 6. jūlijā, valdība piešķīra finansējumu 60 miljonu apmērā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) speciālo transportlīdzekļu iegādei, portālam "Delfi" ziņoja Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāve Samanta Nalivaiko.

"Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparka atjaunošana ir bijusi viena no mūsu ministrijas prioritātēm, pie kā ir ilgi un intensīvi strādāts. Kad tikos ar VUGD vadību un apmeklēju ugunsdzēsēju depo, man bija iespēja redzēt, cik kritiskā situācijā atrodas tur esošais autoparks. Mēs nevaram sagaidīt, ka ugunsdzēsēji varēs sargāt dzīvības, ja daļa ugunsdzēsēju mašīnu ir vēl no padomju laikiem. Tādēļ pakāpeniska autoparka atjaunošana šobrīd bija kritiski svarīgs jautājums. Modernas ugunsdzēsēju mašīnas, kas spēj palīdzēt ātri reaģēt uz ugunsgrēkiem, glābs ne tikai iedzīvotāju dzīvības, bet arī pasargās mūsu ugunsdzēsējus no riskēšanas ar savu dzīvību," ar Nalivaiko starpniecību pauda iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP).

Vidējais ekspluatācijā esošās autocisternas vecums ir 21,3 gadi. Šobrīd VUGD rīcībā ir 204 autocisternas, kuru lietderīgās lietošanas laiks pārsniedz 10 gadus. Turklāt 95 autocisternām ekspluatācijas ilgums ir lielāks par 30 gadiem. Savukārt 64 autocisternas ekspluatācijā atrodas mazāk nekā 10 gadus.

Tāpat šobrīd VUGD daļās un posteņos tiek lietoti aptuveni 100 speciālie transportlīdzekļi, kuri ražoti uz "ZIL-130" un "ZIL-131" šasiju bāzes un to vecums ir no 25 līdz 50 gadiem.

"ZIL" automobiļu tehniski taktiskie rādītāji neatbilst mūsdienu prasībām, līdz ar to VUGD nespēj sniegt kvalitatīvu pakalpojumu ar novecojušajiem specializētajiem transportlīdzekļiem, ziņo IeM pārstāve.

Salīdzinot 2018. gadā piegādātas autocisternas "MAN" aprīkojumu ar "ZIL-131" automobiļa aprīkojumu, VUGD secinājis, ka "ZIL-131" ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu aprīkojums ievērojami samazina taktiskās un efektivitātes iespējas krīzes situācijās.

VUGD papildu nepieciešamo speciālo transportlīdzekļu iegādi plāno pakāpeniski, nepieciešamo finansējumu sadalot laikposmā no 2022. gada līdz 2026. gadam pa gadiem šādā apmērā: 2022.gadā 11 998 002 eiro, 2023.gadā 10 191 990 eiro, 2024.gadā 14 020 142 eiro, 2025.gadā 11 841 370 eiro un 2026.gadā 11 882 510 eiro.

Jau ziņots, ka nepieciešams steidzami iegādāties 176 speciālos transportlīdzekļus un kopējais prognozētais papildu nepieciešamais finansējums ir 59 934 014 eiro.