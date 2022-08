Valdība lēmusi likvidēt OIK, paziņo Bordāns

Ministru kabinets otrdien, 30. augustā, lēmis likvidēt maksājumu par obligātā iepirkuma komponenti (OIK), preses konferencē pēc valdības sēdes pavēstīja premjera biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (K).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdienas rītā valdība aiz slēgtām durvīm skatīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai".

Ziņojuma detaļas gan netiek atklātas, tomēr Bordāns pēc valdības sēdes mediju pārstāvjus informēja, ka Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par OIK likvidēšanu.

OIK likvidēšana tiks finansēta no AS "Latvenergo" dividendēm, tomēr tieslietu ministrs nevarēja nosaukt summu, cik OIK likvidēšana izmaksās. Viņš gan piebilda, ka OIK būs iespējams likvidēt "saprātīgā veidā".

Bordāns arī neprecizēja, no kura datuma OIK vairs neparādīsies elektrības rēķinos.

Koalīcijas partneri jau augusta vidū vienojās atcelt OIK maksājumu gan fiziskām, gan juridiskām personām, tādējādi pilnībā likvidējot šo maksājumu.

"Plānojam, ka OIK maksājumu atcels gan fiziskām, gan juridiskām personām, līdz ar to likvidējot OIK samaksu mūsu patērētājiem un tiekot vaļā no šī maksājuma, kas pirms gadiem tika pieņemts samērā sakropļotā veidā," iepriekš pauda Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) piebilda, ka valdība jau iepriekš ir lēmusi par atteikšanos no OIK, tomēr šis maksājums tiks izbeigts jau šogad. "OIK aiziet nebūtībā," uzsvēra finanšu ministrs, piebilstot, ka atteikšanās no OIK tiks segta no AS "Latvenergo" peļņas daļas.

OIK likvidēšana ir viena no Kariņa vadītās valdības darba prioritātēm, kas minēta Ministru kabineta deklarācijā, tomēr līdz šim OIK nav tikusi atcelta, bet gan samazināta.