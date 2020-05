Valdība šodien ārkārtas sēdē varētu lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu un ar to saistīto ierobežojumu pārskatīšanu. Ministru kabinets uz attālināto slēgto sēdi pulcēsies pulksten 12. Preses konferences tiešraide pēc valdības sēdes būs vērojama arī portālā "Delfi".



Ministru kabineta sēdes darba kārtībā ir iekļauti "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"", kā arī vairāki citi ar ārkārtējo situāciju saistīti jautājumi.

Jau otrdien pēc valdības sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) solīja, ka ceturtdien būs skaidrība par ārkārtējās situācijas termiņa un tās laikā noteikto ierobežojumu maiņu. Paredzams, ka valdības sēdē ceturtdien gaidāma diskusija par ierobežojumu mīkstināšanu un speciālistu ieteikumu uzklausīšana. Pēdējā laika pieredze liecina, ka lēmumi tiek pieņemti pēdējā brīdī un var būtiski atšķirties no provizoriski izskanējušas informācijas.

Aģentūra LETA, atsaucoties uz tās rīcībā esošo informāciju, ziņo, ka Covid-19 izplatības ierobežošanai valdība šodien varētu lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 11. jūnijam. Vienlaikus valdība lems par ierobežojumu mīkstināšanu, kas skar mācību procesu, sportošanu, pulcēšanos un pasažieru pārvadājumus. Visās minētajās jomās gan paredzēti konkrēti nosacījumi.

Jau ziņots, ka otrdien valdības locekļi, gatavojoties lēmuma pieņemšanai ceturtdien, uzklausīja ekspertu viedokļus un diskutēja par Veselības ministrijas piedāvātajiem risinājumiem ierobežojumu mīkstināšanā. Patlaban ārkārtējā situācija izsludināta līdz 12. maijam, un līdz tam nekādu izmaiņu ierobežojumos nebūs, atgādināja valdības vadītājs.

Trešdien Kariņam bija attālināta tikšanās ar saviem Baltijas valstu kolēģiem, pēc kuras tika paziņots, ka panākta vienošanās no 15. maija atcelt Covid-19 ierobežojumus uz Baltijas valstu iekšējām robežām.

Baltijas valstu premjerministri bija vienisprātis, ka Baltijas valstu sekmīgi īstenotie pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ir pietiekams pamats, lai no 15. maija tiktu atcelta Baltijas valstu iekšējo robežu kontrole. Baltijas valstu iedzīvotājiem līdz ar to tiks nodrošināta brīva kustība reģionā. Savukārt iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk būs jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Baltijas valstu ārlietu ministriem uzdots vienoties par praktiskiem soļiem ierobežojumu atcelšanā un informācijas apmaiņā par Baltijas valstīs ieceļošajām personām.

Otrdien, atbildot uz žurnālistu jautājumiem par ceturtdien paredzamajiem lēmumiem, Kariņš teica, ka joprojām tiek vērtēts, vai pagarināt ārkārtējo situāciju, ar kuru saistītas daudzas lietas – pabalsti un citi pasākumi, vai arī atcelt ārkārtējo situāciju un izdarīt attiecīgus grozījumus citos likumos. "Es pieļauju, ka mēs uz šo skatīsimies ar zināmu elastību un varbūt vairāk skatīsimies uz to, ko mēs varam mīkstināt ierobežojumos un iet soli solim," teica valdības vadītājs. Kariņš uzsvēra, lai liela nozīme ir arī tam, kas notiek kaimiņvalstīs.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2442 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, un infekcija apstiprināta deviņiem cilvēkiem, kā arī reģistrēts vēl viens Covid-19 slimnieka nāves gadījums ārpus stacionāra, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopā veikti 71 069 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 909 personām. Kopumā Latvijā reģistrēti 464 no Covid-19 izveseļojušies cilvēki un 18 – miruši.

"Delfi" jau ziņoja, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas 7. aprīlī tika pagarināta līdz 12. maijam, saglabājot spēkā esošos ierobežojumus.