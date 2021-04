Valdībai nebūtu jāatsakās no jebkurām derīgām vakcīnām pret Covid-19, uzsver Kariņš

Valdībai nevajadzētu atteikties no jebkurām reģistrētām un derīgām vakcīnām pret Covid-19, ceturtdien preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš uzsvēra, ka tās visas ir jāizmanto, lai "palīdzētu valsts iedzīvotājiem gūt nepieciešamo imunitāti, lai dzīve pēc iespējas ātri varētu atgriezties kaut cik normālā ikdienā".

Preses konferencē pēc valdības sēdes jautāts, vai valdība apsver iespēju atteikties no turpmākām "AstraZeneca" vakcīnām to zemā prestiža sabiedrības acīs dēļ, Kariņš atbildēja, ka vienīgā izeja no krīzes ir kolektīvās imunitātes iegūšana, kuru var iegūt divos veidos – saslimstot ar Covid-19 vai vakcinējoties pret šo slimību ar jebkuru no reģistrētām, pārbaudītām vakcīnām.

"Diemžēl mēs redzam, ka saslimšanai ir ārkārtīgi liels risks ne tikai ar ļoti smagu slimības gaitu, bet diemžēl arī ar nāvi, un mūsu valstī šobrīd ir miruši teju 2000 valsts iedzīvotāju. Tātad šī ir ļoti nopietna slimība," sacīja Kariņš, uzsverot, ka labāk ir vakcinēties, kas ir visas pasaules galvenā "izejas stratēģija".

Jau ziņots, ka Imunizācijas valsts padome sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un citiem vadošajiem ārstiem-speciālistiem norāda, ka pašlaik ne zinātniski, ne epidemioloģiski nav pamata ierobežot vakcināciju ar vakcīnu "AstraZeneca" visās vecuma grupās, un iesaka ar šo vakcīnu turpināt vakcinēt visas iedzīvotāju grupas tāpat kā līdz šim, informēja Zāļu valsts aģentūras (ZVA) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dita Okmane.