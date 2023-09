Valdības sastāvs būs zināms līdz nākamajai nedēļai, saka Siliņa

Līdz nākamajai nedēļai jābūt skaidrībai par nozaru ministriem, trešdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem norādīja Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa (JV).

Viņa atzīmēja, ka ar valsts pirmo personu pārrunāta sarunu gaita, veidojot potenciāli plašāku koalīciju. Pēc Siliņas paustā, Rinkēvičs izrādīja izpratni par to, ka pašreizējais piedāvājums ir veidot koalīciju no trīs partijām, kas ir "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZSS) un "Progresīvie".

"Patlaban esam sarunu procesā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu. Visi izskanējušie pieņēmumi ir baumas. Tiklīdz būs apstiprinājums, kuras partijas uzņemies atbildību par noteiktām jomām, es par to paziņošu," sacīja premjera amata kandidāte.

Tāpat Siliņa vērsa uzmanību uz to, ka topošajā koalīcijā panākta vienošanās, ka ZZS nepretendēs uz tieslietu, iekšlietu, aizsardzības, ārlietu ministru posteņiem. Ministru prezidenta amata kandidāte uzsvēra, ka partijas strādā pie tā, lai 15.septembrī Saeimā notiktu uzticības balsojums.

Taujāta, vai jaunajā valdībā astoņi ministru posteņi būs JV pārraudzībā, pieci – ZZS pārziņā, savukārt trīs – "Progresīvo", Siliņa atbildēja apstiprinoši, ka šāds sadalījums šķiet loģisks, taču jebkurās sarunās ir iespējamas atkāpes un iespēja atrast vēl labākus risinājums.

Politiķe akcentēja, ka partneri centīsies pieturēties pie gana lakoniska valdības deklarācijas teksta. Viņas ieskatā, ka tiklīdz būs zināmi nozaru ministri, būtu labi, ja arī viņi iepazītos ar deklarācijas tekstu un varētu dot savu artavu.

"Partiju uzstādījumi un solījumi saviem vēlētājiem ir galvenie principi, pēc kuriem mēs veidojam valdības deklarāciju. Tas, kas līdz šim vēl nav bijis, varētu būt pielikums ar līdz janvārim darāmajiem darbiem, kas tiktu pārskatīti pēc pusgada vai gada. Par to mēs vēl vienosimies," pauda Siliņa.

Runājot par līdz janvārim darāmajiem darbiem, Ministru prezidenta amata kandidāte sacīja, ka viens no uzdevumiem ir atrast lēzenāku pāreju fiziskām personām saistībā ar AS "Sadales tīkls" tarifiem. Tāpat jārod risinājumi lielajiem kredītprocentu maksājumiem un banku konkurētspējai, lai fiziskās personas vienkāršāk varētu pāriet no vienas bankas uz otru.

"Arī valsts budžets nākamajam gadam ir viena no prioritātēm, kas ietver izaicinājumus veselības, izglītības un drošības nozarē. Budžets pats par sevi būs liels paveicamais darbs jaunajai koalīcijai," uzsvēra Siliņa.

Partija "Gods kalpot Rīgai" (GKR) trešdien lems par sadarbību ar topošās valdības koalīcijā potenciāli pārstāvēto Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), kas varētu nozīmēt Saeimā ievēlētā GKR priekšsēdētāja, pie frakcijām nepiederošā deputāta Oļega Burova atbalstu jaunajai valdībai drīzumā gaidāmajā parlamenta balsojumā.

Ministru prezidenta amata kandidāte atzīmēja, ka ZZS vēlas sadarboties ar GKR, kas potenciāli varētu palielināt koalīcijas balsu skaitu.

Jau ziņots, ka JV, ZZS un "Progresīvo" veidotā Siliņas vadībā sākusi strādāt pie jaunās valdības deklarācijas, koalīcijas līguma un pielikuma par neatliekamajiem darbiem, kas paveicami līdz decembrim un janvārim, veidošanas. Topošajai koalīcijai ir 52 deputātu balsis.