Valdības sēdēs lemšana par Covid-19 turpmāk būs atklāta, paziņo Kariņš (plkst. 20.10)

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pirmdien, 15. februārī, ar ierakstu tviterī paziņojis, ka turpmāk valdības sēdes, kurās tiks skatīti ar Covid-19 saistīti jautājumi, būs atklātas.

"Lai stiprinātu lēmumu caurskatāmību un veicinātu sabiedrības izpratni par to pieņemšanas gaitu, turpmāk valdības sēdes, kurās tiks skatīti ar Covid-19 pandēmiju saistīti ierobežojumi, atbalsta pasākumi un vakcinācijas jautājumi, būs atklātas," valdības vadītājs raksta tviterī pirmdien laikā, kad valdošās koalīcijas partijas pulcējušās uz sadarbības sanāksmi.

Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs portālam "Delfi" apstiprināja, ka tas attiecas arī uz kopējām Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdēm.

Jau pēc sadarbības sanāksmes preses konferencē par atgriešanos pie atklātām valdības sēdēm Covid-19 jautājumos Kariņš sacīja, ka "iemesls ir ļoti vienkāršs – mēs gribam, es gribu veicināt sabiedrības izpratni par lēmumu pieņemšanas procedūru un argumentāciju, kāpēc valdība pieņem vienu vai otru lēmumu".

Jau ziņots, ka Ministru kabineta neskaidrie lēmumi un pagājušā nedēļā pēkšņi sāktā amatpersonu vakcinācija pret Covid-19 raisījusi neizpratni un nosodījumu plašākā sabiedrībā par valdības darba stilu.

Koalīcijā esošā Jaunā konservatīvā partija jau agrāk publiski uzstājusi, ka valdības sēdēm par Covid-19 jautājumiem jābūt atklātām.

"Jau krietnu laiku atpakaļ sapratām, ka slēgto sēžu formāts, lai risinātu ar pandēmijas apkarošanu saistītus jautājumus, rada daudz problēmu, piemēram, sabiedrības neizpratni par valdības pieņemtajiem lēmumiem un ar to saistīto uzticēšanās zudumu valdībai, kā arī vietu dažādām manipulācijām un spekulācijām. To premjeram teica gan Jaunās konservatīvās partijas ministri, gan Saeimas deputāti, bet sākotnēji premjers par šo bija visai izvairīgs. Laikam viņš vēl nebija gatavs atklātībai, bet esmu gandarīts, ka beidzot ledus ir sakustējies un pieņemts pareizs lēmums – faktiski ir atbalstīts konservatīvo priekšlikums. Domāju, ka lielā mērā tas ir bijis aktīvās sabiedrības iesaistīšanās dēļ. Mūs saklausīja plašāka sabiedrība, žurnālisti, un izvairīties no atklātības palika gandrīz neiespējami. Domāju, ka no atklātas un caurskatāmas diskusijas iegūs visa sabiedrība un kļūsim saliedētāki, lai izkļūtu no krīzes pēc iespējas ātrāk," tā premjera lēmumu vietnē "konservativie.lv" pirmdienas pēcpusdienā komentējis tieslietu ministrs, JKP līderis Jānis Bordāns.

Pēcpusdienā Saeimas Prezidijs pēc deputātu iesnieguma sasaucis otrdien, 16. februārī, pulksten 9 Saeimas sēdi, kuras darba kārtībā iekļauts lēmuma projekts "Par atklātu Ministru kabineta sēžu rīkošanu". Lēmuma projekta iesniedzēji ir opozīcijas un pie frakcijām nepiederošie deputāti, kā arī "KPV LV" frakcijas deputāts Kaspars Ģirģens.

Jau ziņots, ka pirmdien Saeimas deputāts Ivars Zariņš (S) aicina 24 stundu laikā sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai lemtu par atklātām valdības sēdēm saistībā ar Covid-19, portālu "Delfi" informēja Zariņš.

Viņš norādīja, ka ir savākti nepieciešamie deputātu paraksti, lai saskaņā ar Satversmes 20.pantu tiktu sasaukta Saeimas ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā būtu Saeimas lēmums, kas noteiktu, ka valdībai turpmāk, izskatot ar Covid-19 saistītos jautājumus, jālemj par tiem atklātās valdības sēdēs.

Zariņš uzsver, ka nepieciešamība padarīt valdības sēdes atklātas, lai dotu iespēju sabiedrībai sekot līdzi un pārliecināties, cik atbildīgi un kompetenti ir valdības lēmumi saistībā ar Covid-19, ir kļuvusi acīmredzama. Tas ir tāpēc, ka, lemjot par pasākumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu vai atbalsta sniegšanu saistībā ar šiem ierobežojumiem, valdība nav bijusi spējīga sniegt tiem pamatotus un sabiedrībai saprotamus skaidrojumus, kā arī Latvijas sabiedrībai joprojām nav saprotams pamatojums un jēga vairumam valdības pieņemto lēmumu.