Valkā policisti atrod mežā apmaldījušos vīrieti

Otrdien Valkā policistiem izdevies atrast kādu vīrieti, kurš bezpalīdzīgā stāvoklī bija apmaldījies mežā, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.

12. marta rītā Valsts policijas Valkas iecirknī tika saņemta informācija no pašvaldības policijas darbiniekiem, par to, ka saņemts telefona zvans no kāda nezināma vīrieša, kurš saucis pēc palīdzības, bet sarunas laikā sīkāk neko nav paskaidrojis. Savukārt atzvanot uz telefona numuru, neviens nav atbildējis.

Veicot apstākļu noskaidrošanu, policija noskaidroja, ka iespējamais, pazudušais ir, kāds 1965. gadā dzimis Valkas pilsētas iedzīvotājs, norāda policija. Policija nekavējoties uzsāka pazudušā vīrieša meklēšanu, kuros tika iesaistīti Valsts policijas un Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

Tika apzinātas un pārmeklētas iespējamās vīrieša atrašanās vietas. Apkopojot saņemto informāciju, meklēšanas teritorija tika paplašināta un pārmeklējot kāda dārzkopības kooperatīva apkārtni, pazudušais vīrietis tika atrasts bezpalīdzīgā stāvoklī un nodots mediķu aprūpē.

Policijas darbinieki noskaidroja, ka vīrietis apmaldījies jau pirmdien un visu nakti pavadījis mežā, pats saviem spēkiem nav spējis izkļūt un paskaidrot, kur atrodas.