Valkā savākts deputātu vairākums Kraukļa gāšanai no mēra amata

Valkas novada domē ir savākts astoņu deputātu vairākums, lai no amata gāztu ilggadējo novada vadītāju Ventu Armandu Kraukli (Vidzemes partija).

Iesnieguma iniciators ir deputāts Viesturs Zariņš (JV/LZS), un to bez viņa parakstījuši vēl septiņi pašvaldības deputāti. Kopumā Valkas novada domē ir 15 deputāti - astoņi tika ievēlēti no Vidzemes partijas un "Latvijas attīstībai" (LA) apvienotā saraksta, pieci - no "Jaunās vienotības" un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta, bet divi - no Nacionālās apvienības.

2021. gada 1. jūlijā Krauklis piekto reizi tika ievēlēts par Valkas novada domes priekšsēdētāju, balstoties tikai uz sava saraksta astoņām balsīm. Toreiz uz mēra amatu kandidēja arī Zariņš.

Kraukļa gāšana kļuvusi iespējama, jo valdošās koalīcijas rindas pametuši Gita Avote un Jānis Anže, kuri bija ievēlēti no Vidzemes partijas un LA saraksta, bet tagad parakstījuši iesniegumu par Kraukļa atbrīvošanu. Šopavasar izskanēja ziņas, ka Kraukļa sarakstu pametis arī Valkas domnieks Vilmārs Vesingi.

Astoņi opozicionāri jau 9. maijā rosināja domes ārkārtas sēdē, kurā kopumā piedalījās 14 deputāti, dienaskārtībā iekļaut jautājumu par Kraukļa atbrīvošanu no amata, tomēr diskusiju rezultātā lemšana pārcelta uz nākamo domes ārkārtas sēdi, kuras datumu pašvaldībā vēl nenosauc.

Zariņš vēršanos pret Kraukli pamato ar neizdarībām un regulārajiem konfliktiem domē. Viņš uzskata, ka Krauklis nespēj organizēt pašvaldības darbu.

Kā piemēru deputāts minēja ieilgušās nedienas ar pašvaldības izpilddirektoru. Ainārs Zābers pēc paša vēlēšanās pameta izpilddirektora amatu 2022. gada 30. novembrī. Viņa vietā pašvaldības vadītājs esot pieņēmis sev tīkamu kandidātu "bez jebkādas pieredzes pašvaldības darbā, bez vadīšanas pieredzes", rezultātā arī jaunais izpilddirektors amatā nav noturējies. Patlaban amatā apstiprināts un jūnijā darbu sāks Valdis Šaicāns, kurš līdz šim pilda Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.

Tāpat opozīcija pārmet, ka Krauklis devies komandējumā uz Gruziju, Kutaisi pilsētas svētkiem, ignorējot domes deputātu viedokli. Viņš paņēmis atvaļinājumu, braucis par saviem personīgajiem līdzekļiem, bet Gruzijā darbojies pašvaldības vārdā.

Šis nav pirmais deputātu iesniegums, rosinot atbrīvot Kraukli no amata - līdzīgs iesniegums bijis pērnā gada jūnijā. Tajā uzskaitīti vairāki gadījumi, kuros Valkas domes priekšsēdētājs it kā rīkojies pretēji pašvaldības interesēm, izlēmis jautājumus vienpersoniski, nerēķinoties ar domes deputātu viedokli. Toreiz par Kraukļa atbrīvošanu nobalsoja tikai seši deputāti, un mērs saglabāja amatu.

Krauklis Atmodas gados darbojies Latvijas Tautas frontē, bijis tās Valkas nodaļas vadītājs, liecina publiski pieejamā informācija. 1998.gadā Krauklis iestājās Tautas partijā. 2001. gadā kā tās pārstāvis tika ievēlēts Valkas pilsētas domē un tika ievēlēts par pilsētas domes priekšsēdētāju, amatu saglabājot arī vairākus sasaukumus pēc tam, pa vidam nonākot arī Saeimas deputāta amatā.

2011. gadā vasarā, vēl pirms Tautas partijas likvidēšanas, Krauklis bija Vidzemes partijas dibināšanas iniciators un tika ievēlēts par jaunās partijas valdes priekšsēdētāja Gunta Gladkina vietnieku. 2013. gada pašvaldību vēlēšanās Krauklis tika ievēlēts Valkas novada domē no Vidzemes partijas un viņu ievēlēja par domes priekšsēdētāju.