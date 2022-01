Valstī augstākā saslimstība ar Covid-19 - Ādažu novadā

Patlaban Latvijā augstākā saslimstība ar Covid-19 ir Ādažu novadā, kur šis rādītājs aizvadītās diennakts laikā ir pārsniedzis līdzšinējo rekordistu Mārupes novadu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājies līdz 1464,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Ādažu novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir palielinājies līdz 2981 gadījumam, bet Mārupes novadā ir audzis līdz 2939,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. 2000 saslimšanas gadījumu robeža tiek pārsniegta arī Ropažu un Ķekavas novadā, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Bez minētajiem novadiem saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Rīgā, Olaines novadā, Jūrmalā, Daugavpilī, Ogres, Valmieras, Salaspils un Siguldas novadā.

Savukārt zemākā saslimstība pašlaik ir virknē Latgales pašvaldību - Varakļānu, Ludzas, Līvānu, Rēzeknes un Krāslavas novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 1560 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 57% jeb 888 ir reģistrēti Rīgā.

Olaines novadā vakar ir atklāti 56 jauni saslimušie, Mārupes novadā - 53, Jelgavā, Jūrmalā un Ādažu novadā - katrā 52, Valmieras novadā - 45, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Septiņās pašvaldībās aizvadītajā dienā nav reģistrēts neviens jauns saslimušais, bet tā ir ierasta situācija svētdienai, kad testēšana notiek mazākā apjomā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 12 276, Daugavpilī - 1253, Mārupes novadā - 965, Ogres novadā - 889, Jūrmalā - 821, Jelgavā - 789, Valmieras novadā - 788, Ropažu novadā - 716 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 386 ir vecumā no 10 līdz 19 gadiem, 327 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 247 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā lielākais saslimušo kopskaits ir vecumā no 10 līdz 19 gadiem - 5501 saslimušais. Daudz neatpaliek vecuma grupa no 30 līdz 39 gadiem, kurā pēdējo divu nedēļu laikā saslimuši 5172 Latvijas iedzīvotāji.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā konstatēti 1560 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti četri ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi.