'Valstij nevajag jaukties cilvēku privātumā' – koalīcijas vairākums neatbalsta dzīvesbiedru regulējumu

No trim koalīcijas partneriem dzīvesbiedru regulējumu atbalsta tikai "Jaunā vienotība" (JV), turpretī "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) to neatbalsta, jo, kā atzīst NA pārstāvis Jurģis Klotiņš – valstij nevajag jaukties cilvēku privātumā.



Pirmdien, 27. februārī, koalīcijas partneri preses konferencē tika lūgti komentēt iespēju pieņemt dzīvesbiedru regulējumu.

Premjers Krišjānis Kariņš (JV) atgādināja, ka, jau veidojot šo koalīciju, tika pārrunāts temats par visu ģimeņu aizsardzību, bet trīs politiskie spēki nepanāca kopīgu nostāju. "Es personīgi un JV uzskatu, ka šis būtu jāvirza, bet mēs palikām mazākumā. Saeimā bez pārējo koalīcijas partneru atbalsta joprojām pietrūkst balsis. Bet agrāk, nekā vēlāk mūsu valsts virzīsies šajā virzienā," pauda Ministru prezidents.